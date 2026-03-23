В Крыму в ДТП погибли два человека и 23 ранены - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму в ДТП погибли два человека и 23 ранены
За прошедшую неделю в Крыму произошло более 20 ДТП, в которых погибли два человека и 23 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РК. РИА Новости Крым, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,23 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Крыму произошло более 20 ДТП, в которых погибли два человека и 23 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РК.

"В период с 16 по 22 марта 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 21 ДТП, в которых 2 человека погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших - 4 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

С участием пешеходов произошло шесть аварий. В них травмы получили шесть человек, в том числе один ребенок, уточнили в Госавтоинспекции.
Кроме того, пресечено 135 фактов управления транспортом с признаками опьянения. Тринадцать водителей привлечены за подобные нарушения повторно. За это им грозит уголовная ответственность.
Как сообщалось, 22 марта 33-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Феодосии. 30-летний водитель автомобиля Kia K5, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Honda Steed, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения водитель байка получил смертельные травмы.
