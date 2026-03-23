В Крыму в ДТП погибли два человека и 23 ранены

За прошедшую неделю в Крыму произошло более 20 ДТП, в которых погибли два человека и 23 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РК.

2026-03-23T09:18

СИМФЕРОПОЛЬ,23 мар – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Крыму произошло более 20 ДТП, в которых погибли два человека и 23 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РК.С участием пешеходов произошло шесть аварий. В них травмы получили шесть человек, в том числе один ребенок, уточнили в Госавтоинспекции.Кроме того, пресечено 135 фактов управления транспортом с признаками опьянения. Тринадцать водителей привлечены за подобные нарушения повторно. За это им грозит уголовная ответственность.Как сообщалось, 22 марта 33-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Феодосии. 30-летний водитель автомобиля Kia K5, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Honda Steed, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения водитель байка получил смертельные травмы. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срокДвухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

