В Крыму повысили выплаты военнослужащим-контрактникам до 1,2 миллиона рублей
18:28 23.03.2026 (обновлено: 18:45 23.03.2026)
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Размер единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт с Минобороны России в Крыму, повышен до 1,2 миллиона рублей. О соответствующих изменениях сообщил глава РК Сергей Аксенов, он внес изменения в уже вышедший указ.
Выплата коснется тех, кто подписал контракт с 23 марта 2026 года по 31 декабря 2026 года. Ранее выплата составляла 800 тысяч рублей.
"Внесены изменения в Указ "Об установлении в Республике Крым единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В сентябре прошлого года размер единовременной выплаты военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, был увеличен до 800 тысяч рублей.
В январе прошлого года единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.
