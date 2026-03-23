https://crimea.ria.ru/20260323/v-krymu-povysili-vyplaty-kontraktnikam-1154552195.html

В Крыму повысили выплаты военнослужащим-контрактникам

Размер единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт с Минобороны России в Крыму, повышен до 1,2 миллиона рублей. О соответствующих изменениях... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T18:28

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154552313_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb28c5cdeb444cf263c609e7024121b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Размер единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт с Минобороны России в Крыму, повышен до 1,2 миллиона рублей. О соответствующих изменениях сообщил глава РК Сергей Аксенов, он внес изменения в уже вышедший указ.Выплата коснется тех, кто подписал контракт с 23 марта 2026 года по 31 декабря 2026 года. Ранее выплата составляла 800 тысяч рублей.Единовременная денежная выплата гражданам, которые заключили контракт с Минобороны России в период с 23 марта 2026 года по 31 декабря 2026 года, составит 1 миллион 200 тысяч рублей, уточнил глава РК.В сентябре прошлого года размер единовременной выплаты военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, был увеличен до 800 тысяч рублей.В январе прошлого года единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости крыма, крым, сергей аксенов, вооруженные силы россии, служба по контракту