В Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году

В Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году - РИА Новости Крым, 23.03.2026

В Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году

В ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом...

2026-03-23T16:04

2026-03-23T16:04

2026-03-23T16:04

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

арсений козловский

минтранс крыма

крым

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году. Об этом сообщает министерство транспорта Крыма.Как уточнил министр транспорта республики Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе, речь идет в том числе о ряде крупных магистралей. В их числе – дорога Льговское – Грушевка – Судак. Летом этого года планируется запустить движение по первому этапу – участку от Льговского до Грушевки."Сейчас там проводятся работы по подключению освещения, установке шумозащитных экранов, а также обустройству развязки в районе Грушевки", – отметил Козловский.Также продолжается капитальный ремонт участка дороги Алушта – Ялта. Ранее глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым сообщил, что к исполнителю этих работ есть претензии по срокам и количеству людей и техники на объекте. Поэтому если подрядчику не удастся урегулировать ситуацию, то контракт может быть расторгнут.По словам министра транспорта республики, он ежедневно лично контролирует ход ремонта трассы, исполнение ежедневного плана-графика производства работ и количество людей и техники на объекте.Говоря об аварийно-ямочном ремонте, Козловский отметил, что из 12 700 выбоин, которые были включены в план работ, на данный момент специалисты заделали уже 8500.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение по объездной Алушты В Симферополе отремонтируют ряд улиц - мэр Работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60% - Хуснуллин

крым

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, арсений козловский, минтранс крыма, крым, новости крыма