В Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году
2026-03-23T16:04
16:04 23.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие два года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию 323 километра новопостроенных и отремонтированных дорог, в том числе 270 километров – в этом году. Об этом сообщает министерство транспорта Крыма.

"В 2026 году запланированы мероприятия по 54 объектам общей протяженностью 323 километров, в том числе с вводом в эксплуатацию в 2026 году – 269,7 км и в 2027 году – 53,3 км", – указали в ведомстве.

Как уточнил министр транспорта республики Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе, речь идет в том числе о ряде крупных магистралей. В их числе – дорога Льговское – Грушевка – Судак. Летом этого года планируется запустить движение по первому этапу – участку от Льговского до Грушевки.
"Сейчас там проводятся работы по подключению освещения, установке шумозащитных экранов, а также обустройству развязки в районе Грушевки", – отметил Козловский.
Также продолжается капитальный ремонт участка дороги Алушта – Ялта. Ранее глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым сообщил, что к исполнителю этих работ есть претензии по срокам и количеству людей и техники на объекте. Поэтому если подрядчику не удастся урегулировать ситуацию, то контракт может быть расторгнут.
По словам министра транспорта республики, он ежедневно лично контролирует ход ремонта трассы, исполнение ежедневного плана-графика производства работ и количество людей и техники на объекте.
Говоря об аварийно-ямочном ремонте, Козловский отметил, что из 12 700 выбоин, которые были включены в план работ, на данный момент специалисты заделали уже 8500.

"Крымавтодор", подрядчики работают в три смены, днем и ночью. И даже есть уже муниципалитеты, где работы по ямочному ремонту полностью закончены", – отметил спикер.

