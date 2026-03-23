Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/v-krymu-i-sevastopole-snizhaetsya-zabolevaemost-orvi-i-grippom-1154545870.html
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по России и, в частности, по Крыму и Севастополю, снижается. Это следует из данных регионального Роспотребнадзора (РПН). РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T21:07
2026-03-23T21:07
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
роспотребнадзор
орви
грипп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по России и, в частности, по Крыму и Севастополю, снижается. Это следует из данных регионального Роспотребнадзора (РПН).В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1920 человек, показатель на 10 тысяч/населения – 34,2, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 7,4%, и ниже уровня эпидемического порога на 39,0%, следует из данных РПН.Вместе с тем, по информации академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, уровень заболеваемости пошел на спад по всей стране. Однако до выхода на эпидемиологическое плато по ОРВИ еще рано.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что на 16-17 марта 2026 года в России зарегистрировано 639 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года, что говорит о снижении заболеваемости.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3b34059f0d24e2975f8984fd5a2709f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
21:07 23.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по России и, в частности, по Крыму и Севастополю, снижается. Это следует из данных регионального Роспотребнадзора (РПН).

"В период с 16 марта по 22 марта в Республике Крым заболели 6862 человека, показатель на 10 тысяч населения составил 35,9, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 42,4%", – говорится в сообщении.

В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1920 человек, показатель на 10 тысяч/населения – 34,2, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 7,4%, и ниже уровня эпидемического порога на 39,0%, следует из данных РПН.
Вместе с тем, по информации академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, уровень заболеваемости пошел на спад по всей стране. Однако до выхода на эпидемиологическое плато по ОРВИ еще рано.
"Циркуляция вируса А отходит. Но на смену к ему пришло вирус В. Его циркуляция незначительная", – отметил Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня" .
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что на 16-17 марта 2026 года в России зарегистрировано 639 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года, что говорит о снижении заболеваемости.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольРоспотребнадзорОРВИГрипп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
