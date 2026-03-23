В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по России и, в частности, по Крыму и Севастополю, снижается. Это следует из данных регионального Роспотребнадзора (РПН). РИА Новости Крым, 23.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по России и, в частности, по Крыму и Севастополю, снижается. Это следует из данных регионального Роспотребнадзора (РПН).В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 1920 человек, показатель на 10 тысяч/населения – 34,2, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 7,4%, и ниже уровня эпидемического порога на 39,0%, следует из данных РПН.Вместе с тем, по информации академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, уровень заболеваемости пошел на спад по всей стране. Однако до выхода на эпидемиологическое плато по ОРВИ еще рано.Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что на 16-17 марта 2026 года в России зарегистрировано 639 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года, что говорит о снижении заболеваемости.

