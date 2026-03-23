Рейтинг@Mail.ru
В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/v-krymu-dlya-simferopolya-i-kerchi-priobreli-30-gorodskikh-avtobusov-1154548880.html
В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов
2026-03-23T20:11
2026-03-23T19:44
новости крыма
симферополь
керчь
автобус
общественный транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154549215_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_3b1e6d25326dd0657718f3e788715909.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
1
5
4.7
96
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154549215_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5f0ba6f82284afe4f5693e336a516e1e.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
353
60
20:11 23.03.2026
 
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. 30 городских автобусов большого класса приобретены в рамках госпрограммы для эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.
"Так, в ходе реализации государственной программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" закуплено 15 единиц городских автобусов большого класса НефАЗ 5299-40-52 и 15 единиц – класса ЛиАЗ 529265", – говорится в сообщении.
Автобусы были переданы госпредприятию "Крымтроллейбус" для дальнейшей эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи, добавили в пресс-службе, уточнив, что закупки были сделаны в прошлом году.
Также в планах на 2026-2028 годы в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Совмином РК предусмотрена закупка автобусов большого и среднего класса, обозначили в правительстве.
Ранее министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщал, что Крым в этом году закупит новые автобусы на сумму 400 миллионов рублей для обеспечения работы внутригородского общественного транспорта.
За 11 лет Крым получил 1017 новых автобусов и троллейбусов отечественного производства. Сейчас на крымских маршрутах задействовано более 2,1 тысяч единиц транспорта, сообщал ранее глава региона Серей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как ужесточение правил перевозки пассажиров повлияет на транспорт в Крыму
Над автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышу
Как работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской области
21:4567 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще 12 регионами России
21:37ВСУ атаковали поселок в Запорожской области – погибла женщина
21:22Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды
21:07В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
20:48В Ялте появится более 30 современных домиков для птиц
20:28В Симферополе проведут бесплатную экскурсию в честь Дня освобождения города
20:11В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов
19:47В Колумбии разбился военный самолет
19:28В Крыму завершили реорганизацию налоговой
19:09Зеленский просит газ у Мозамбика
18:57В Кузбассе ребенок выпил жидкость для заправки электронных сигарет и умер
18:40Тепловоз столкнулся с легковушкой в Воронежской области
18:28В Крыму повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
18:22В России запретили штрафовать больше одного раза в сутки за езду без ОСАГО
18:16Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФ
18:10Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
17:48Многодетные семьи в России защитят от изъятия участков и авто
17:40В Севастополе возобновили работу катеров после 45-минутной остановки
17:35Крымский мост открыли для проезда транспорта
Лента новостейМолния