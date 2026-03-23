https://crimea.ria.ru/20260323/v-krymu-dlya-simferopolya-i-kerchi-priobreli-30-gorodskikh-avtobusov-1154548880.html
В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов
30 городских автобусов большого класса приобретены в рамках госпрограммы для эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T19:44
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154549215_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_3b1e6d25326dd0657718f3e788715909.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. 30 городских автобусов большого класса приобретены в рамках госпрограммы для эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.Автобусы были переданы госпредприятию "Крымтроллейбус" для дальнейшей эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи, добавили в пресс-службе, уточнив, что закупки были сделаны в прошлом году.Также в планах на 2026-2028 годы в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Совмином РК предусмотрена закупка автобусов большого и среднего класса, обозначили в правительстве.Ранее министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщал, что Крым в этом году закупит новые автобусы на сумму 400 миллионов рублей для обеспечения работы внутригородского общественного транспорта.За 11 лет Крым получил 1017 новых автобусов и троллейбусов отечественного производства. Сейчас на крымских маршрутах задействовано более 2,1 тысяч единиц транспорта, сообщал ранее глава региона Серей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ужесточение правил перевозки пассажиров повлияет на транспорт в КрымуНад автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышуКак работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154549215_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5f0ba6f82284afe4f5693e336a516e1e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Так, в ходе реализации государственной программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" закуплено 15 единиц городских автобусов большого класса НефАЗ 5299-40-52 и 15 единиц – класса ЛиАЗ 529265", – говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
