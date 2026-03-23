В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов

В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов - РИА Новости Крым, 23.03.2026

В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов

30 городских автобусов большого класса приобретены в рамках госпрограммы для эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T20:11

2026-03-23T20:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. 30 городских автобусов большого класса приобретены в рамках госпрограммы для эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.Автобусы были переданы госпредприятию "Крымтроллейбус" для дальнейшей эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи, добавили в пресс-службе, уточнив, что закупки были сделаны в прошлом году.Также в планах на 2026-2028 годы в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Совмином РК предусмотрена закупка автобусов большого и среднего класса, обозначили в правительстве.Ранее министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщал, что Крым в этом году закупит новые автобусы на сумму 400 миллионов рублей для обеспечения работы внутригородского общественного транспорта.За 11 лет Крым получил 1017 новых автобусов и троллейбусов отечественного производства. Сейчас на крымских маршрутах задействовано более 2,1 тысяч единиц транспорта, сообщал ранее глава региона Серей Аксенов.

симферополь

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, керчь, автобус, общественный транспорт