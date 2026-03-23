Рейтинг@Mail.ru
В Крыму арестовали жителя Алупки за призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/v-krymu-arestovali-zhitelya-alupki-za-prizyvy-k-terrorizmu-1154533878.html
В Крыму арестовали жителя Алупки за призывы к терроризму
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали мужчину, разместившего в одном из мессенджеров публичные призывы к терроризму. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T10:46
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
экстремизм
терроризм
закон и право
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154533755_20:0:1152:637_1920x0_80_0_0_2931e5458a9793cb4ee5cad0e5667206.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154533755_162:0:1011:637_1920x0_80_0_0_83722850516f75be01347407f333c4fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:46 23.03.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали мужчину, разместившего в одном из мессенджеров публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.
"Установлен житель Алупки, 1971 года рождения, который со своей персональной страницы в мессенджере… разместил комментарии, поддерживающие диверсионно-террористическую деятельность участников террористического сообщества", - говорится в сообщении.
Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованных материалах признаки оправдания терроризма.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд заключил его под стражу.
Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
