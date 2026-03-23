В Крым съехались волонтеры и активисты из 11 регионов страны - РИА Новости Крым, 23.03.2026
В Крым съехались волонтеры и активисты из 11 регионов страны
13:07 23.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на площадке Академии творческих индустрий "Меганом" состоялся Межрегиональный съезд добровольцев. Мероприятие объединило волонтеров Южного федерального округа и исторических регионов России. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Участниками мероприятия стали сотни представителей некоммерческих организаций, руководителей волонтерских движений, активистов и координаторов из 11 субъектов РФ", - написал Аксенов в соцсети Мах.
В период с 15 по 19 марта волонтеры создали концепцию межрегиональных проектов, направленных на поддержку участников СВО, а также разработали методические рекомендации по вовлечению подростков, работающей молодежи и людей старшего поколения в добровольческую деятельность.
Кроме того, добровольцы присоединились к проекту "ZOV молодежи": своими руками собрали комплекты для сухого душа, сплели тактические браслеты и написали письма для военнослужащих.
"Каждый участник съезда получил новые знания, заряд вдохновения, а главное – убежденность в том, что добровольчество способно быть еще сильнее, масштабнее и ближе к людям. А значит, любой, кто готов дарить тепло и заботу, всегда найдет свое место и свое дело", - подчеркнул глава Крыма.
Ранее сообщалось, что в Крыму насчитывается порядка 60 тысяч официально зарегистрированных волонтеров, их количество постоянно увеличивается. Одно из основных направлений их деятельности – сбор и доставка гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов, а также военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.
