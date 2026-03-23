В Крым съехались волонтеры и активисты из 11 регионов страны
В Крыму на площадке Академии творческих индустрий "Меганом" состоялся Межрегиональный съезд добровольцев. Мероприятие объединило волонтеров Южного федерального... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T13:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на площадке Академии творческих индустрий "Меганом" состоялся Межрегиональный съезд добровольцев. Мероприятие объединило волонтеров Южного федерального округа и исторических регионов России. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.В период с 15 по 19 марта волонтеры создали концепцию межрегиональных проектов, направленных на поддержку участников СВО, а также разработали методические рекомендации по вовлечению подростков, работающей молодежи и людей старшего поколения в добровольческую деятельность.Кроме того, добровольцы присоединились к проекту "ZOV молодежи": своими руками собрали комплекты для сухого душа, сплели тактические браслеты и написали письма для военнослужащих."Каждый участник съезда получил новые знания, заряд вдохновения, а главное – убежденность в том, что добровольчество способно быть еще сильнее, масштабнее и ближе к людям. А значит, любой, кто готов дарить тепло и заботу, всегда найдет свое место и свое дело", - подчеркнул глава Крыма.Ранее сообщалось, что в Крыму насчитывается порядка 60 тысяч официально зарегистрированных волонтеров, их количество постоянно увеличивается. Одно из основных направлений их деятельности – сбор и доставка гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов, а также военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За дело, помолясь: православный предприниматель о вере и успехеПриюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданиюВ Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС
Читайте также на РИА Новости Крым: