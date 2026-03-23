В Красногвардейском районе Крыма благоустроят 14 общественных зон - РИА Новости Крым, 23.03.2026
В Красногвардейском районе Крыма благоустроят 14 общественных зон
В Красногвардейском районе Крыма в 2026 году благоустроят 14 общественных и дворовых территорий. Об этом в Telegram-канале заявил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в 2026 году благоустроят 14 общественных и дворовых территорий. Об этом в Telegram-канале заявил глава районной администрации Василий Грабован.
22:22 23.03.2026
 
© Telegram-канал Василий ГрабованБлагоустройство дворов в Крыму
Благоустройство дворов в Крыму
© Telegram-канал Василий Грабован
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в 2026 году благоустроят 14 общественных и дворовых территорий. Об этом в Telegram-канале заявил глава районной администрации Василий Грабован.

"В этом году на территории района реализовывается 14 объектов благоустройства общественных и дворовых территорий на сумму более 105 миллионов рублей", – написал он.

Объекты района, где проводятся ремонтные работы, находятся под постоянным пристальным контролем. Благоустройство ведется согласно графику, добавил Василий Грабован после рабочего выезда на место.
"На месте пообщался с подрядчиками. Контроль проводимых работ по благоустройству территории – залог качества и гарантия выполнения условий муниципального контракта. Контроль будет продолжен", – подчеркнул глава администрации Красногвардейского района.
Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил, что в Симферополе благоустроят не менее 150 придомовых территорий за 2026 год.
