В Колумбии разбился военный самолет

Военно-транспортный самолет Hercules ВВС Колумбии, перевозивший военнослужащих, потерпел крушение при взлете в департаменте Путумайо, сообщил министр обороны... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T19:47

2026-03-23T21:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Военно-транспортный самолет Hercules ВВС Колумбии, перевозивший военнослужащих, потерпел крушение при взлете в департаменте Путумайо, сообщил министр обороны Педро Арнульфо Санчес.На борту разбившегося в Колумбии военно-транспортного самолета C-130 Hercules находились 125 человек, не менее 48 из них пострадали и были эвакуированы, сообщил командующий Воздушно-космическими силами страны генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда.По словам министр обороны Педро Арнульфо Санчеса, на место уже направлены военные подразделения, однако причины происшествия пока не установлены. Для эвакуации пострадавших в ближайший аэропорт направлены самолеты-реанимобили, а также медицинский вертолет.

колумбия, новости, происшествия, самолет, авиакатастрофа