В Колумбии разбился военный самолет - РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T21:29
Военный самолет разбился при взлете в Колумбии
19:47 23.03.2026 (обновлено: 21:29 23.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Военно-транспортный самолет Hercules ВВС Колумбии, перевозивший военнослужащих, потерпел крушение при взлете в департаменте Путумайо, сообщил министр обороны Педро Арнульфо Санчес.
"С глубокой болью сообщаю, что самолет Hercules наших ВВС потерпел трагическую аварию при взлете из Пуэрто-Легисамо (Путумайо), когда перевозил военнослужащих", – цитирует РИА Новости сообщение министра в соцсети X.
На борту разбившегося в Колумбии военно-транспортного самолета C-130 Hercules находились 125 человек, не менее 48 из них пострадали и были эвакуированы, сообщил командующий Воздушно-космическими силами страны генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда.
"На данный момент у нас есть подтвержденная информация: на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. В настоящее время известно о 48 пострадавших, которые уже были спасены … все они находятся в медицинских учреждениях Пуэрто-Легисамо", – цитирует РИА Новости сообщение министра в соцсети X.
По словам министр обороны Педро Арнульфо Санчеса, на место уже направлены военные подразделения, однако причины происшествия пока не установлены. Для эвакуации пострадавших в ближайший аэропорт направлены самолеты-реанимобили, а также медицинский вертолет.
