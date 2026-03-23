Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии разбился военный самолет - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/v-kolumbii-razbilsya-voennyy-samolet-1154554700.html
В Колумбии разбился военный самолет
Военно-транспортный самолет Hercules ВВС Колумбии, перевозивший военнослужащих, потерпел крушение при взлете в департаменте Путумайо, сообщил министр обороны... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T19:47
2026-03-23T21:29
колумбия
новости
происшествия
самолет
авиакатастрофа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154555302_1:0:838:471_1920x0_80_0_0_5d542f269f2da7783d71ff179b300611.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Военно-транспортный самолет Hercules ВВС Колумбии, перевозивший военнослужащих, потерпел крушение при взлете в департаменте Путумайо, сообщил министр обороны Педро Арнульфо Санчес.На борту разбившегося в Колумбии военно-транспортного самолета C-130 Hercules находились 125 человек, не менее 48 из них пострадали и были эвакуированы, сообщил командующий Воздушно-космическими силами страны генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда.По словам министр обороны Педро Арнульфо Санчеса, на место уже направлены военные подразделения, однако причины происшествия пока не установлены. Для эвакуации пострадавших в ближайший аэропорт направлены самолеты-реанимобили, а также медицинский вертолет.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154555302_106:0:734:471_1920x0_80_0_0_b936d7a7edc62d8ce4f5b621a6a578b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Военный самолет разбился при взлете в Колумбии

19:47 23.03.2026 (обновлено: 21:29 23.03.2026)
 
© Кадр видео из соцсетейАвиакатастрофа в Колумбии
Авиакатастрофа в Колумбии
© Кадр видео из соцсетей
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Военно-транспортный самолет Hercules ВВС Колумбии, перевозивший военнослужащих, потерпел крушение при взлете в департаменте Путумайо, сообщил министр обороны Педро Арнульфо Санчес.
"С глубокой болью сообщаю, что самолет Hercules наших ВВС потерпел трагическую аварию при взлете из Пуэрто-Легисамо (Путумайо), когда перевозил военнослужащих", – цитирует РИА Новости сообщение министра в соцсети X.
На борту разбившегося в Колумбии военно-транспортного самолета C-130 Hercules находились 125 человек, не менее 48 из них пострадали и были эвакуированы, сообщил командующий Воздушно-космическими силами страны генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда.

"На данный момент у нас есть подтвержденная информация: на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. В настоящее время известно о 48 пострадавших, которые уже были спасены … все они находятся в медицинских учреждениях Пуэрто-Легисамо", – цитирует РИА Новости сообщение министра в соцсети X.

По словам министр обороны Педро Арнульфо Санчеса, на место уже направлены военные подразделения, однако причины происшествия пока не установлены. Для эвакуации пострадавших в ближайший аэропорт направлены самолеты-реанимобили, а также медицинский вертолет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КолумбияНовостиПроисшествияСамолетАвиакатастрофа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
