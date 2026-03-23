В Херсонской области ВСУ обстреляли жилые дома – два человека ранены
2026-03-23T12:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны ВСУ частных жилых домов в Херсонской области пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо."За прошедшие выходные в результате варварских атак киевского режима пострадали два мирных жителя", – сказано в сообщении.Сальдо уточнил, что в Костогрызове Алешкинского муниципального округа удар БПЛА по частному жилому дому привел к ранению мужчины 1977 года рождения. Его госпитализировали в Скадовскую ЦРБ.В Каховке в результате возгорания легкового автомобиля пострадал мужчина 1970 года рождения. Он доставлен в Каховскую ЦРБ с ожогами. В результате обстрелов и ударов беспилотниками повреждены частные жилые дома в Таврийске, Гладковке. В Аскании-Нова – здание фермерского хозяйства, добавил губернатор.Кроме того, по его информации, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку и Старую Збурьевку.Также в понедельник стало известно, что трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области.За ночь над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА, сообщали ранее в Минобороны. В Брянской области есть раненые в результате удара по предприятию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненыеДва человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
