https://crimea.ria.ru/20260323/v-khersonskoy-oblasti-vsu-obstrelyali-zhilye-doma--dva-cheloveka-raneny-1154537321.html

В Херсонской области ВСУ обстреляли жилые дома – два человека ранены

В результате обстрела со стороны ВСУ частных жилых домов в Херсонской области пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир...

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151574733_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1906e877181eeb15f9bc9cc1531e922d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны ВСУ частных жилых домов в Херсонской области пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо."За прошедшие выходные в результате варварских атак киевского режима пострадали два мирных жителя", – сказано в сообщении.Сальдо уточнил, что в Костогрызове Алешкинского муниципального округа удар БПЛА по частному жилому дому привел к ранению мужчины 1977 года рождения. Его госпитализировали в Скадовскую ЦРБ.В Каховке в результате возгорания легкового автомобиля пострадал мужчина 1970 года рождения. Он доставлен в Каховскую ЦРБ с ожогами. В результате обстрелов и ударов беспилотниками повреждены частные жилые дома в Таврийске, Гладковке. В Аскании-Нова – здание фермерского хозяйства, добавил губернатор.Кроме того, по его информации, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку и Старую Збурьевку.Также в понедельник стало известно, что трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области.За ночь над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА, сообщали ранее в Минобороны. В Брянской области есть раненые в результате удара по предприятию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненыеДва человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

