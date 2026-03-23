В Херсонской области ВСУ обстреляли жилые дома – два человека ранены - РИА Новости Крым, 23.03.2026
В Херсонской области ВСУ обстреляли жилые дома – два человека ранены
В Херсонской области ВСУ обстреляли жилые дома – два человека ранены
2026-03-23T12:19
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрелов ВСУ Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны ВСУ частных жилых домов в Херсонской области пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За прошедшие выходные в результате варварских атак киевского режима пострадали два мирных жителя", – сказано в сообщении.
Сальдо уточнил, что в Костогрызове Алешкинского муниципального округа удар БПЛА по частному жилому дому привел к ранению мужчины 1977 года рождения. Его госпитализировали в Скадовскую ЦРБ.
В Каховке в результате возгорания легкового автомобиля пострадал мужчина 1970 года рождения. Он доставлен в Каховскую ЦРБ с ожогами.
В результате обстрелов и ударов беспилотниками повреждены частные жилые дома в Таврийске, Гладковке. В Аскании-Нова – здание фермерского хозяйства, добавил губернатор.
Кроме того, по его информации, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку и Старую Збурьевку.
Также в понедельник стало известно, что трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области.
За ночь над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА, сообщали ранее в Минобороны. В Брянской области есть раненые в результате удара по предприятию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненые
Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
 
14:05В аварии с самолетом и пожарной машиной в Нью-Йорке пострадал 41 человек
13:42Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин
13:38Новые санкции для Telegram: мессенджер оштрафован еще на 10,5 млн рублей
13:27Армия России разбивает украинские станции РЭБ и ломает оборону противника
13:15Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и Севастополя
13:07В Крым съехались волонтеры и активисты из 11 регионов страны
13:00Удар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявление
12:49На Керченской переправе могут пустить паром для перевозки электрокаров
12:43ВС России ударили по портовой и транспортной инфраструктуре Украины
12:34В Ростовской области горит склад ГСМ на площади 1000 квадратных метров
12:27Блэкаут на Украине – обесточены пять областей
12:19В Херсонской области ВСУ обстреляли жилые дома – два человека ранены
12:15Посягнул на святое: крымчанина наказали за неуважение ко Дню Победы
12:07Зачем Зеленский говорит о готовности заключить сделку с РФ
11:54Когда откроют движение по объездной Алушты
11:47Крым входит в число регионов с ростом численности населения – Онищенко
11:22Иран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае ударов
11:15"Россети" построят на юге России накопители энергии и создадут энергокольцо
11:04Мир может оказаться на грани энергокризиса из-за конфликта в Иране
10:46В Крыму арестовали жителя Алупки за призывы к терроризму
Лента новостейМолния