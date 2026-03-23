Удары по Украине: разрушена портовая инфраструктура в Одессе - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Удары по Украине: разрушена портовая инфраструктура в Одессе
В Одессе зафиксированы удары по портовой инфраструктуре, сообщил глава облгосадминистрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 23.03.2026
Удары по Украине: разрушена портовая инфраструктура в Одессе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Одессе зафиксированы удары по портовой инфраструктуре, сообщил глава облгосадминистрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, под удар попали портовая инфраструктура в пригороде и склад на территории порта.
"На местах работают оперативные службы, продолжается фиксация последствий и их ликвидация", - сообщил он.
Кроме того, по данным властей и мониторинговых каналов, ночью и утром взрывы гремели в Кривом Роге, Харьковской, Кировоградской Черниговской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
