Рейтинг@Mail.ru
Удар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/udar-po-iranskoy-aes-busher---v-kremle-sdelali-zayavlenie-1154538975.html
Удар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявление
Удары по ядерным объектам чреваты непоправимыми последствиями, Москва передает сигналы об угрозах в связи с ситуацией вокруг иранской АЭС "Бушер" американской стороне. РИА Новости Крым, 23.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144859364_0:248:3198:2047_1920x0_80_0_0_0d131ce3150aa4ea08dc50c22fee872e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Удары по ядерным объектам чреваты непоправимыми последствиями, Москва передает сигналы об угрозах в связи с ситуацией вокруг иранской АЭС "Бушер" американской стороне.
https://crimea.ria.ru/20260318/aes-busher-gde-nakhoditsya-i-chto-o-ney-izvestno---spravka-1154440879.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144859364_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9cf97e0a12984c8527abff95da6a4b13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Удары по ядерным объектам чреваты непоправимыми последствиями, Москва передает сигналы об угрозах в связи с ситуацией вокруг иранской АЭС "Бушер" американской стороне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с прилетом снаряда на территорию станции.
17 марта в Иране была атакована атомная электростанция "Бушер". Прилет зафиксирован в непосредственной близости от действующего энергоблока.
"Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасным и чреватым, возможно, даже непоправимыми последствиями", - цитирует Пескова РИА Новости.
Он напомнил, что АЭС "Бушер" является ядерным объектом, который находится под контролем ООН и МАГАТЭ.
По словам представителя Кремля, Россия занимает чрезвычайно ответственную позицию и неоднократно заявляла о своих опасениях вокруг ситуации, связанной с ударами по АЭС.
Москва передает сигналы об угрозах американской стороне, добавил Песков.
"Конечно же, соответствующие сигналы передаются и американской стороне", - сказал он.
АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
18 марта, 10:05
АЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дмитрий ПесковИранАЭС "Бушер"БезопасностьВ миреРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05В аварии с самолетом и пожарной машиной в Нью-Йорке пострадал 41 человек
13:42Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин
13:38Новые санкции для Telegram: мессенджер оштрафован еще на 10,5 млн рублей
13:27Армия России разбивает украинские станции РЭБ и ломает оборону противника
13:15Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и Севастополя
13:07В Крым съехались волонтеры и активисты из 11 регионов страны
13:00Удар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявление
12:49На Керченской переправе могут пустить паром для перевозки электрокаров
12:43ВС России ударили по портовой и транспортной инфраструктуре Украины
12:34В Ростовской области горит склад ГСМ на площади 1000 квадратных метров
12:27Блэкаут на Украине – обесточены пять областей
12:19В Херсонской области ВСУ обстреляли жилые дома – два человека ранены
12:15Посягнул на святое: крымчанина наказали за неуважение ко Дню Победы
12:07Зачем Зеленский говорит о готовности заключить сделку с РФ
11:54Когда откроют движение по объездной Алушты
11:47Крым входит в число регионов с ростом численности населения – Онищенко
11:22Иран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае ударов
11:15"Россети" построят на юге России накопители энергии и создадут энергокольцо
11:04Мир может оказаться на грани энергокризиса из-за конфликта в Иране
10:46В Крыму арестовали жителя Алупки за призывы к терроризму
Лента новостейМолния