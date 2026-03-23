Удар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Удары по ядерным объектам чреваты непоправимыми последствиями, Москва передает сигналы об угрозах в связи с ситуацией вокруг иранской АЭС "Бушер" американской... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T13:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Удары по ядерным объектам чреваты непоправимыми последствиями, Москва передает сигналы об угрозах в связи с ситуацией вокруг иранской АЭС "Бушер" американской стороне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с прилетом снаряда на территорию станции.17 марта в Иране была атакована атомная электростанция "Бушер". Прилет зафиксирован в непосредственной близости от действующего энергоблока.Он напомнил, что АЭС "Бушер" является ядерным объектом, который находится под контролем ООН и МАГАТЭ.По словам представителя Кремля, Россия занимает чрезвычайно ответственную позицию и неоднократно заявляла о своих опасениях вокруг ситуации, связанной с ударами по АЭС.Москва передает сигналы об угрозах американской стороне, добавил Песков."Конечно же, соответствующие сигналы передаются и американской стороне", - сказал он.АЭС "Бушер" – атомная электростанция в Иране, возведенная близ города Бушер. Это первая АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union.В 1980 году работы были остановлены вследствие того, что ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Тегерана. В 1995 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства Бушерской АЭС. 3 марта 2026 года работы на иранском объекте АЭС "Бушер" полностью остановлены из-за эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

