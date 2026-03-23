https://crimea.ria.ru/20260323/u-tegerana-ne-bylo-nikakikh-kontaktov-s-ssha--smi-1154544240.html

У Тегерана не было никаких контактов с США – СМИ - РИА Новости Крым, 23.03.2026

новости

иран

обострение между ираном и сша

обострение между израилем и ираном

сша

ближний восток

переговоры

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126484116_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_7c95f65b4917f227e286b9c38aa79fa7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Тегеран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников, передает агентство Fars со ссылкой на иранский источник, прокомментировавший заявление Вашингтона о переговорах сторон.Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете позитивных и продуктивных переговоров, прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

иран

сша

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

