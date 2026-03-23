У Тегерана не было никаких контактов с США – СМИ - РИА Новости Крым, 23.03.2026
У Тегерана не было никаких контактов с США – СМИ
15:19 23.03.2026 (обновлено: 15:22 23.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Тегеран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников, передает агентство Fars со ссылкой на иранский источник, прокомментировавший заявление Вашингтона о переговорах сторон.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете позитивных и продуктивных переговоров, прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном.
"Никакой как прямой, так и при посредничестве, связи с Трампом нет. Трамп после того, как услышал, что (иранскими – ред.) целями станут все электростанции (на ближнем Востоке – ред.) отступил", – цитирует РИА новости сообщение Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Россию
Иран ответил на угрозы Трампа: будем бить по энергетике Ближнего Востока
США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Иране
 
17:08ВТБ: пенсионеры продолжают выбирать краткосрочные вклады
17:01В Севастополе с 30 марта вступают в силу новые правила продажи алкоголя
16:50Рейд в Севастополе перекрыли вслед за Крымским мостом
16:46Крымский мост закрыт
16:41В Севастополе частная клиника пыталась подкупить депздрав – вердикт суда
16:27За смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года
16:04В Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году
15:51Севастополь восстанавливают после атак ВСУ – когда застеклят окна в домах
15:35Илья Захаров научит крымских поваров тонкостям кулинарной экономики
15:19У Тегерана не было никаких контактов с США – СМИ
15:12В Симферопольском районе Крыма строят новые очистные сооружения
15:01РФ и Иран обеспокоены распространением конфликта на Каспийское море
14:46Подешевели курица и огурцы - обзор цен на продукты в Севастополе
14:22Трамп объявил о временном перемирии с Ираном
14:05В аварии с самолетом и пожарной машиной в Нью-Йорке пострадал 41 человек
13:42Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин
13:38Новые санкции для Telegram: мессенджер оштрафован еще на 10,5 млн рублей
13:27Армия России разбивает украинские станции РЭБ и ломает оборону противника
13:15Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и Севастополя
13:07В Крым съехались волонтеры и активисты из 11 регионов страны
Лента новостейМолния