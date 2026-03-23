Трое волонтеров ранены при атаке украинского БПЛА в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Трое волонтеров ранены при атаке украинского БПЛА в Запорожской области
Трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области. Об этом в понедельник утром... РИА Новости Крым, 23.03.2026
В Запорожской области трое волонтеров ранены при атаке БПЛА - Балицкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области. Об этом в понедельник утром сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате удара с применением беспилотного летательного аппарата по автомобилю на дороге в районе села Кутузовка пострадали волонтеры, которые занимались доставкой гуманитарной помощи мирным жителям", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранения различной степени тяжести получили мужчины двое мужчин и женщина, им оказана помощь, врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления, добавил глава региона.
За ночь над регионами России силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА, сообщали ранее в Минобороны. В Брянской области есть раненые в результате удара по предприятию.
