Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Москве - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве. Об этом утром в понедельник сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T06:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве. Об этом утром в понедельник сообщили в МЧС России.Пожар произошел на Николоямской улице. Возгорание началось в лифтовом холле и частично на лестничной клетке 2 этажа многоэтажного жилого дома. Из дома были спасены девятнадцать человек, пятеро из которых – дети. Изначально сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро пострадали. Позже в МЧС уточнили, что погибли три человека. В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали 86 сотрудников и 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По факту пожара организована доследственная проверка.

