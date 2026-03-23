Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Москве - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Москве
Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Москве - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Москве
Три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве. Об этом утром в понедельник сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве. Об этом утром в понедельник сообщили в МЧС России.Пожар произошел на Николоямской улице. Возгорание началось в лифтовом холле и частично на лестничной клетке 2 этажа многоэтажного жилого дома. Из дома были спасены девятнадцать человек, пятеро из которых – дети. Изначально сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро пострадали. Позже в МЧС уточнили, что погибли три человека. В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали 86 сотрудников и 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По факту пожара организована доследственная проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пожар, москва, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Москве

В Москве на пожаре в многоэтажном доме погибли три человека - МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве. Об этом утром в понедельник сообщили в МЧС России.
Пожар произошел на Николоямской улице. Возгорание началось в лифтовом холле и частично на лестничной клетке 2 этажа многоэтажного жилого дома.
Из дома были спасены девятнадцать человек, пятеро из которых – дети.
Изначально сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро пострадали. Позже в МЧС уточнили, что погибли три человека.
В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали 86 сотрудников и 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По факту пожара организована доследственная проверка.
ПожарМоскваПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
