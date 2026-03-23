Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Москве
В Москве на пожаре в многоэтажном доме погибли три человека - МЧС
06:44 23.03.2026 (обновлено: 07:31 23.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Москве. Об этом утром в понедельник сообщили в МЧС России.
Пожар произошел на Николоямской улице. Возгорание началось в лифтовом холле и частично на лестничной клетке 2 этажа многоэтажного жилого дома.
Из дома были спасены девятнадцать человек, пятеро из которых – дети.
Изначально сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро пострадали. Позже в МЧС уточнили, что погибли три человека.
В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали 86 сотрудников и 23 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По факту пожара организована доследственная проверка.
