https://crimea.ria.ru/20260323/transportnuyu-kartu-planiruyut-sdelat-edinoy-dlya-kryma-i-sevastopolya-1154539501.html

Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и Севастополя

Выпущенной в Крыму транспортной картой можно будет рассчитываться не только в автобусах и троллейбусах, но и в пригородных поездах. Также ведутся переговоры о... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T13:15

арсений козловский

минтранс крыма

новости крыма

крым

общественный транспорт

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

севастополь

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152687283_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7c9be3dbf7f75f849ced5cfb023e83a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Выпущенной в Крыму транспортной картой можно будет рассчитываться не только в автобусах и троллейбусах, но и в пригородных поездах. Также ведутся переговоры о том, чтобы этой картой можно было расплачиваться в общественном транспорте Севастополя. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе.Как уточнил Козловский, на сегодняшний день внедрение транспортной карты в Крыму проходит тестовый режим. На следующем этапе планируется расширение действия карты.По его словам, транспортная карта пользуется популярностью у крымчан – только в первый день продаж ее приобрели полторы тысячи человек."Будет единая транспортная карта, которая будет касаться всех: и частников, и "Крымтроллейбус", и ЮППК, и Севастополь", – отметил министр.Он добавил, что транспортную карту можно будет пополнять через приложение, а также платежные терминалы.Ранее министр транспорта республики Арсений Козловский сообщал, что транспортная карта "Цифровой Крым" для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах "Крымтроллейбуса".С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Однако глава республики Сергей Аксенов заявил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан. Ограничений на оплату проезда наличными в Крыму вводить пока не планируется, заверил руководитель региона.

https://crimea.ria.ru/20260130/transportnaya-karta-v-krymu-vo-skolko-oboydetsya-i-gde-kupit-1152823316.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

