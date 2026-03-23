Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и Севастополя
2026-03-23T13:15
В Крыму новой транспортной картой можно будет рассчитываться за проезд в электричках
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Выпущенной в Крыму транспортной картой можно будет рассчитываться не только в автобусах и троллейбусах, но и в пригородных поездах. Также ведутся переговоры о том, чтобы этой картой можно было расплачиваться в общественном транспорте Севастополя. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе.
"Мы ведем переговоры и с Севастополем, и с ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания – ред.), о том, чтобы сделать единую транспортную карту… С Севастополем мы проговорили, они не против", - сказал руководитель ведомства.
Как уточнил Козловский, на сегодняшний день внедрение транспортной карты в Крыму проходит тестовый режим. На следующем этапе планируется расширение действия карты.
По его словам, транспортная карта пользуется популярностью у крымчан – только в первый день продаж ее приобрели полторы тысячи человек.
"Будет единая транспортная карта, которая будет касаться всех: и частников, и "Крымтроллейбус", и ЮППК, и Севастополь", – отметил министр.
Он добавил, что транспортную карту можно будет пополнять через приложение, а также платежные терминалы.
Ранее министр транспорта республики Арсений Козловский сообщал
, что транспортная карта "Цифровой Крым" для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах "Крымтроллейбуса".
С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Однако глава республики Сергей Аксенов заявил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан. Ограничений на оплату проезда наличными в Крыму вводить пока не планируется, заверил руководитель региона.
