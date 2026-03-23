Трамп объявил о временном перемирии с Ираном

Трамп объявил о временном перемирии с Ираном - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Трамп объявил о временном перемирии с Ираном

Белый дом поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете позитивных и продуктивных переговоров, прошедших в последние два дня между... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T14:22

2026-03-23T14:22

2026-03-23T14:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Белый дом поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете позитивных и продуктивных переговоров, прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.По словам президента США, "основываясь на содержании и тональности этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые будут продолжаться в течение недели", он дал указание Пентагону "отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

иран

дональд трамп, иран, обострение между ираном и сша, политика, в мире, новости