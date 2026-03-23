Трамп объявил о временном перемирии с Ираном
Трамп объявил о временном перемирии с Ираном - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Трамп объявил о временном перемирии с Ираном
Белый дом поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете позитивных и продуктивных переговоров, прошедших в последние два дня между... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T14:22
2026-03-23T14:22
2026-03-23T14:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Белый дом поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете позитивных и продуктивных переговоров, прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.По словам президента США, "основываясь на содержании и тональности этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые будут продолжаться в течение недели", он дал указание Пентагону "отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на РоссиюИран ответил на угрозы Трампа: будем бить по энергетике Ближнего Востока Россия остается верным и надежным партнером Ирана – Путин
иран
дональд трамп, иран, обострение между ираном и сша, политика, в мире, новости
Трамп объявил о временном перемирии с Ираном
США приостанавливают удары по Ирану на 5 дней в свете позитивных переговоров – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Белый дом поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете позитивных и продуктивных переговоров, прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и безоговорочного прекращения наших военных действий на Ближнем Востоке", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам президента США, "основываясь на содержании и тональности этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые будут продолжаться в течение недели", он дал указание Пентагону "отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
