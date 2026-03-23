Тепловоз столкнулся с легковушкой в Воронежской области - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Тепловоз столкнулся с легковушкой в Воронежской области
43-летняя женщина-водитель погибла при столкновении легковушки с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде в Воронежской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T18:40
2026-03-23T18:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. 43-летняя женщина-водитель погибла при столкновении легковушки с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде в Воронежской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Предварительно установлено, что в понедельник на нерегулируемом железнодорожном переезде 60-го километра перегона станций Воробьевка – Бутурлиновка в Воронежской области произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем. В результате погибла 43-летняя женщина, водитель автомобиля.По факту случившегося следователи Воронежского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по сообщению о преступлении, предусмотренном статьи УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнили в ведомстве.В конце февраля грузовой поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в аварии никто не пострадал. Также в феврале в Ставропольском крае на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Новая Жизнь поезд протаранил легковушку.В начале февраля в Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд – в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали.
Тепловоз столкнулся с легковушкой в Воронежской области

При столкновении легковушки с тепловозом в Воронежской области погибла женщина

18:40 23.03.2026 (обновлено: 18:46 23.03.2026)
 
© Официальный канал Западного МСУТ СК РоссииДТП на железной дороге в Воронежской области
ДТП на железной дороге в Воронежской области
© Официальный канал Западного МСУТ СК России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. 43-летняя женщина-водитель погибла при столкновении легковушки с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде в Воронежской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Предварительно установлено, что в понедельник на нерегулируемом железнодорожном переезде 60-го километра перегона станций Воробьевка – Бутурлиновка в Воронежской области произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем. В результате погибла 43-летняя женщина, водитель автомобиля.
По факту случившегося следователи Воронежского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по сообщению о преступлении, предусмотренном статьи УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнили в ведомстве.
В конце февраля грузовой поезд сбил легковушку на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в аварии никто не пострадал. Также в феврале в Ставропольском крае на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Новая Жизнь поезд протаранил легковушку.
В начале февраля в Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд – в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали.
