Тепловоз столкнулся с легковушкой в Воронежской области
43-летняя женщина-водитель погибла при столкновении легковушки с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде в Воронежской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.03.2026
При столкновении легковушки с тепловозом в Воронежской области погибла женщина
18:40 23.03.2026 (обновлено: 18:46 23.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. 43-летняя женщина-водитель погибла при столкновении легковушки с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде в Воронежской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Предварительно установлено, что в понедельник на нерегулируемом железнодорожном переезде 60-го километра перегона станций Воробьевка – Бутурлиновка в Воронежской области произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем. В результате погибла 43-летняя женщина, водитель автомобиля.
По факту случившегося следователи Воронежского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по сообщению о преступлении, предусмотренном статьи УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнили в ведомстве.
В конце февраля грузовой поезд сбил легковушку
на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, в аварии никто не пострадал. Также в феврале в Ставропольском крае на железнодорожном переезде между станциями Буденновск и Новая Жизнь поезд протаранил легковушку
В начале февраля
в Ростовской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и в него врезался поезд – в результате ДТП погиб пассажир автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали.
