Иран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае ударов

2026-03-23T11:22

иран

персидский залив

ормузский пролив

обострение между ираном и сша

обострение между израилем и ираном

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Все морские пути в Персидском заливе могут быть заминированы в случае атаки на побережье Ирана или его острова. Такое заявление сделали в Совете обороны ближневосточной страны, которое приводит агентство Fars.В этом случае весь Персидский залив на длительное время окажется в состоянии, аналогичном Ормузскому проливу, и на этот раз вместе с Ормузским проливом весь Персидский залив фактически будет заблокирован. Ответственность за это ляжет на угрожающую сторону, добавили в Совете обороны Ирана."Проход через Ормузский пролив возможен лишь для невраждебных Ирану стран при согласовании этого вопроса с Тегераном", – добавили в заявлении.Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир может столкнуться с самым серьезным энергетическим кризисом за последние десятилетия на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Текущая ситуация уже превосходит масштабы нефтяных шоков 1970-х годов, сейчас рынок теряет 11 миллионов баррелей нефти в сутки.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

