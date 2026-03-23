https://crimea.ria.ru/20260323/tegeran-mozhet-zaminirovat-morskie-puti-v-persidskom-zalive-1154535357.html
Иран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае ударов
Все морские пути в Персидском заливе могут быть заминированы в случае атаки на побережье Ирана или его острова. Такое заявление сделали в Совете обороны... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T13:01
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153640038_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a3ab30319194c19c3f4ccf350e8288e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иран готов заминировать все морские пути в Персидском заливе в случае эскалации
11:22 23.03.2026 (обновлено: 13:01 23.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Все морские пути в Персидском заливе могут быть заминированы в случае атаки на побережье Ирана или его острова. Такое заявление сделали в Совете обороны ближневосточной страны, которое приводит агентство Fars.
"Любые попытки врага атаковать иранские берега или острова приведут к тому, что, согласно обычной военной практике, все проходы и транспортные линии в Персидском заливе и на побережье будут заминированы различными морскими минами, включая плавающие мины, которые можно сбрасывать с берега", – говорится в сообщении агентства.
В этом случае весь Персидский залив на длительное время окажется в состоянии, аналогичном Ормузскому проливу, и на этот раз вместе с Ормузским проливом весь Персидский залив фактически будет заблокирован. Ответственность за это ляжет на угрожающую сторону, добавили в Совете обороны Ирана.
"Проход через Ормузский пролив возможен лишь для невраждебных Ирану стран при согласовании этого вопроса с Тегераном", – добавили в заявлении.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир может столкнуться с самым серьезным энергетическим кризисом
за последние десятилетия на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Текущая ситуация уже превосходит масштабы нефтяных шоков 1970-х годов, сейчас рынок теряет 11 миллионов баррелей нефти в сутки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >> Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
