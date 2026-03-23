Столкновение самолета и пожарной машины в Нью-Йорке: погибли два человека - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Столкновение самолета и пожарной машины в Нью-Йорке: погибли два человека
Столкновение самолета и пожарной машины в Нью-Йорке: погибли два человека
2026-03-23T10:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В столкновении пассажирского самолета и пожарной машины в аэропорту Нью-Йорка погибли два человека – пилот и второй пилот лайнера. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.Минувшей ночью самолет Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной в аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке. столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта. Изначально сообщалось о четверых пострадавших пожарных.Еще два человека получили ранения.По данным агентства, на борту самолета находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины катастрофы выясняются.
В Нью-Йорке два человека погибли при столкновении самолета с пожарной машиной – NBC News

10:30 23.03.2026
 
© AP Photo Ryan Murphy — В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолет столкнулся с пожарной машиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В столкновении пассажирского самолета и пожарной машины в аэропорту Нью-Йорка погибли два человека – пилот и второй пилот лайнера. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Минувшей ночью самолет Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной в аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке. столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта. Изначально сообщалось о четверых пострадавших пожарных.
"По словам двух источников, знакомых с ходом расследования, два человека погибли, когда пассажирский самолет врезался в транспортное средство администрации порта прошлой ночью. По словам источников, это пилот и второй пилот", - говорится в сообщении NBC.
Еще два человека получили ранения.
По данным агентства, на борту самолета находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины катастрофы выясняются.
