Столкновение самолета и пожарной машины в Нью-Йорке: погибли два человека

2026-03-23T10:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В столкновении пассажирского самолета и пожарной машины в аэропорту Нью-Йорка погибли два человека – пилот и второй пилот лайнера. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.Минувшей ночью самолет Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной в аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке. столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта. Изначально сообщалось о четверых пострадавших пожарных.Еще два человека получили ранения.По данным агентства, на борту самолета находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины катастрофы выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

