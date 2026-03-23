Столкновение самолета и пожарной машины в Нью-Йорке: погибли два человека
Столкновение самолета и пожарной машины в Нью-Йорке: погибли два человека - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Столкновение самолета и пожарной машины в Нью-Йорке: погибли два человека
В столкновении пассажирского самолета и пожарной машины в аэропорту Нью-Йорка погибли два человека – пилот и второй пилот лайнера. Об этом сообщает NBC News со... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T10:30
2026-03-23T10:30
2026-03-23T10:30
сша
нью-йорк
происшествия
самолет
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В столкновении пассажирского самолета и пожарной машины в аэропорту Нью-Йорка погибли два человека – пилот и второй пилот лайнера. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.Минувшей ночью самолет Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной в аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке. столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта. Изначально сообщалось о четверых пострадавших пожарных.Еще два человека получили ранения.По данным агентства, на борту самолета находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины катастрофы выясняются.
сша
нью-йорк
сша, нью-йорк, происшествия, самолет
Столкновение самолета и пожарной машины в Нью-Йорке: погибли два человека
В Нью-Йорке два человека погибли при столкновении самолета с пожарной машиной – NBC News