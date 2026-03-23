Киев столкнется с новыми условиями: заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Киев столкнется с новыми условиями: заседание Совбеза ООН по Украине
Киев столкнется с новыми условиями: заседание Совбеза ООН по Украине

Киеву придется столкнуться с новыми условиями урегулирования – Небензя на Совбезе ООН

23:22 23.03.2026 (обновлено: 23:49 23.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Нынешние украинские власти не заинтересованы в мирных переговорах и для киевского режима вовлеченность в любые внешние конфликты приоритетнее, чем поиск путей к достижению мира внутри собственной страны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что Киев не готов к дипломатическому решению конфликта, поэтому режиму на Украине вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования.

“Становится все более очевидно, что нынешние украинские власти не заинтересованы ни в мирных переговорах, ни даже в элементарных гуманитарных шагах, которые могли бы облегчить страдания людей”, – сказал постпред РФ при ООН во время заседания совбеза по Украине.

Небензя выразил мнение, что для киевского режима важнее быть вовлеченным в любую войну, чем искать пути к миру на Украине, а глава нынешнего режима, Владимир Зеленский, вместо того, чтобы заботиться о народе Украины, старается показать свою преданность западным кураторам.
Сейчас глава киевского режимам ошарашен смещением внимания с Украины на эскалацию на Ближнем Востоке и Зеленский не мог не попытаться получить дивиденды с трагических событий в Иране.

"Криворожский актер погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке", – сказал Небензя.

Он отметил, что террористические атаки киевского режима не ослабевают, а только увеличиваются – Россия фиксирует беспрецедентное количество атак украинских беспилотников по регионам страны.
"Фиксируем беспрецедентное количество атак с применением беспилотников по российским регионам, в том числе по Москве и Московской области", – сказал постпред РФ при ООН.
И подчеркнул, что регулярные обстрелы гражданского населения являются осознанной тактикой киевского режима. Небензя отметил, что ВСУ беспилотниками буквально ведут охоту за живыми целями.
Постпред РФ в ООН Василий Небензя напомнил, что Украина не прекращает нападения на инфраструктуру, обеспечивающую экспорт газа из России. И подчеркнул, что эти безответственные действия происходят в момент, когда мировой энергетический рынок остается крайне нестабильным.
Российский дипломат отметил, что Киев не готов к дипломатическому решению конфликта, поэтому нынешнему украинскому режиму вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования.
