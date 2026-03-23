Киев столкнется с новыми условиями: заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T23:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Нынешние украинские власти не заинтересованы в мирных переговорах и для киевского режима вовлеченность в любые внешние конфликты приоритетнее, чем поиск путей к достижению мира внутри собственной страны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что Киев не готов к дипломатическому решению конфликта, поэтому режиму на Украине вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования.Небензя выразил мнение, что для киевского режима важнее быть вовлеченным в любую войну, чем искать пути к миру на Украине, а глава нынешнего режима, Владимир Зеленский, вместо того, чтобы заботиться о народе Украины, старается показать свою преданность западным кураторам.Сейчас глава киевского режимам ошарашен смещением внимания с Украины на эскалацию на Ближнем Востоке и Зеленский не мог не попытаться получить дивиденды с трагических событий в Иране.Он отметил, что террористические атаки киевского режима не ослабевают, а только увеличиваются – Россия фиксирует беспрецедентное количество атак украинских беспилотников по регионам страны.И подчеркнул, что регулярные обстрелы гражданского населения являются осознанной тактикой киевского режима. Небензя отметил, что ВСУ беспилотниками буквально ведут охоту за живыми целями.Постпред РФ в ООН Василий Небензя напомнил, что Украина не прекращает нападения на инфраструктуру, обеспечивающую экспорт газа из России. И подчеркнул, что эти безответственные действия происходят в момент, когда мировой энергетический рынок остается крайне нестабильным.Российский дипломат отметил, что Киев не готов к дипломатическому решению конфликта, поэтому нынешнему украинскому режиму вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования.

