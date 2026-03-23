Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской области

Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской области

Пять человек, в том числе сотрудник МЧС России, получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T21:52

2026-03-23T21:52

2026-03-23T21:55

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе сотрудник МЧС России, получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, в селе Красный Октябрь ударный дрон атаковал автомобиль на территории предприятия. Ранения получили три мирных жителя. В поселке Ракитное от удара беспилотника загорелся дом. Пожарный расчет прибыл на место и начал тушить пожар. В это время еще один дрон опять атаковал дом, минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы получил сотрудник МЧС.Кроме того, в селе Грузское в результате детонации дрона на территории предприятия ранен мужчина, сообщил Гладков.Накануне сообщалось, что четыре человека погибли и семеро получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки.Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что более 3850 мирных жителей Белгородской области пострадали от террористических атак ВСУ с начала спецоперации, из них 467 человек погибли.Только за неделю с 9 по 15 марта от обстрелов украинских нацистов в российских регионах пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 37 человек. По гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 3 347 боеприпасов, сообщал ранее Мирошник.

белгородская область

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу