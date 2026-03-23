Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской области
2026-03-23T21:52
2026-03-23T21:55
21:52 23.03.2026 (обновлено: 21:55 23.03.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе сотрудник МЧС России, получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате очередных целенаправленных ударов ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС", – написал он в своем Telegram-канале.
Так, в селе Красный Октябрь ударный дрон атаковал автомобиль на территории предприятия. Ранения получили три мирных жителя. В поселке Ракитное от удара беспилотника загорелся дом. Пожарный расчет прибыл на место и начал тушить пожар. В это время еще один дрон опять атаковал дом, минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы получил сотрудник МЧС.
Кроме того, в селе Грузское в результате детонации дрона на территории предприятия ранен мужчина, сообщил Гладков.
Накануне сообщалось, что четыре человека погибли и семеро получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что более 3850 мирных жителей Белгородской области пострадали от террористических атак ВСУ с начала спецоперации, из них 467 человек погибли.
Только за неделю с 9 по 15 марта от обстрелов украинских нацистов в российских регионах пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 37 человек. По гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 3 347 боеприпасов, сообщал ранее Мирошник.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали поселок в Запорожской области – погибла женщина
В Херсонской области ВСУ обстреляли жилые дома – два человека ранены
ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненые
 
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 24 марта
23:22Киев столкнется с новыми условиями: заседание Совбеза ООН по Украине
22:55Временное перемирие между США и Ираном и санкции для Telegram: главное за день
22:38Весна в Севастополе: в городе моют остановки и очищают дороги
22:22В Красногвардейском районе Крыма благоустроят 14 общественных зон
22:03ВСУ нанесли целенаправленный удар по пассажирскому автобусу в Брянской области
21:52Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской области
21:4567 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще 12 регионами России
21:37ВСУ атаковали поселок в Запорожской области – погибла женщина
21:22Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды
21:07В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
20:48В Ялте появится более 30 современных домиков для птиц
20:28В Симферополе проведут бесплатную экскурсию в честь Дня освобождения города
20:11В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов
19:47В Колумбии разбился военный самолет
19:28В Крыму завершили реорганизацию налоговой
19:09Зеленский просит газ у Мозамбика
18:57В Кузбассе ребенок выпил жидкость для заправки электронных сигарет и умер
18:40Тепловоз столкнулся с легковушкой в Воронежской области
Лента новостейМолния