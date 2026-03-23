Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской области из-за ударов ВСУ
21:52 23.03.2026 (обновлено: 21:55 23.03.2026)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе сотрудник МЧС России, получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате очередных целенаправленных ударов ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС", – написал он в своем Telegram-канале.
Так, в селе Красный Октябрь ударный дрон атаковал автомобиль на территории предприятия. Ранения получили три мирных жителя. В поселке Ракитное от удара беспилотника загорелся дом. Пожарный расчет прибыл на место и начал тушить пожар. В это время еще один дрон опять атаковал дом, минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы получил сотрудник МЧС.
Кроме того, в селе Грузское в результате детонации дрона на территории предприятия ранен мужчина, сообщил Гладков.
Накануне сообщалось, что четыре человека погибли и семеро получили различные ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что более 3850 мирных жителей Белгородской области пострадали от террористических атак ВСУ с начала спецоперации, из них 467 человек погибли.
Только за неделю с 9 по 15 марта от обстрелов украинских нацистов в российских регионах пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 37 человек. По гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 3 347 боеприпасов, сообщал ранее Мирошник.
Читайте также на РИА Новости Крым: