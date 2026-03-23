Сколько Крым утратил и сохранил объектов культурного наследия за 12 лет - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Сколько Крым утратил и сохранил объектов культурного наследия за 12 лет
В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в... РИА Новости Крым, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.По словам Жаворонкова, во многих регионах страны в последнее время утрачиваются объекты культурного наследия, в том числе по причине принятия решений о невозможности или нецелесообразности восстановления аварийных ОКН.Он утонил, что в Крыму есть объекты культурного наследия, которые реставрируются на месте, и есть такие, которые "переносят", так как чтобы спасти, их приходится "вынужденно передвигать"."Но за 12 лет ни одного не утрачено физически. Мы не зафиксировали утрат, и экспертиз на исключение у нас не было за двенадцать лет", – добавил Жаворонков.При этом в реестр постоянно включают новые памятники, подчеркнул он. В том числе это происходит при содействии общественности: неравнодушные жители присылают фотографии объектов, которые считают ценными и достойными быть под охраной, отметил Жаворонков.
Сколько Крым утратил и сохранил объектов культурного наследия за 12 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму за 12 лет в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.
По словам Жаворонкова, во многих регионах страны в последнее время утрачиваются объекты культурного наследия, в том числе по причине принятия решений о невозможности или нецелесообразности восстановления аварийных ОКН.
"А если объект утрачен, его можно через экспертизу исключать из реестра (объектов культурного наследия – ред.). И таких объектов достаточно большое количество сейчас в других регионах. У нас такого слава богу нет", – сказал Жаворонков.
Он утонил, что в Крыму есть объекты культурного наследия, которые реставрируются на месте, и есть такие, которые "переносят", так как чтобы спасти, их приходится "вынужденно передвигать".
"Но за 12 лет ни одного не утрачено физически. Мы не зафиксировали утрат, и экспертиз на исключение у нас не было за двенадцать лет", – добавил Жаворонков.
При этом в реестр постоянно включают новые памятники, подчеркнул он. В том числе это происходит при содействии общественности: неравнодушные жители присылают фотографии объектов, которые считают ценными и достойными быть под охраной, отметил Жаворонков.
"Мы их рассматриваем и включаем. В целом у нас на сегодняшний день, если брать грубо, порядка 5 000 объектов. И это еще без расшифровки по объектному составу", – поделился Жаворонков.
