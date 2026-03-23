Севастополь восстанавливают после атак ВСУ – когда застеклят окна в домах

2026-03-23T15:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Пострадавшие от атак ВСУ в Севастополе дома застеклят до 28 марта. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Максим Ковалев во время аппаратного совещания в правительстве города-региона.В соцсетях ранее появилась информация о том, что у некоторых севастопольцев до сих пор не заменены стекла, выбитые в результате падения обломков БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев потребовал у заместителя отчитаться о ходе работ.По данным губернатора, на прошлой неделе был зафиксирован технический сбой в выплатах. Поступило более 130 обращений о том, что люди после "прилетов" вынуждены были сами ремонтировать окна, не дожидаясь финансовой помощи. Эти деньги обещают выплатить в ближайшее время.Власти города призвали пострадавших, имущество которых повреждено в ходе последних атак ВСУ, оперативно подать реквизиты в Департамент труда и соцзащиты.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

