Рейтинг@Mail.ru
Севастополь восстанавливают после атак ВСУ – когда застеклят окна в домах - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/sevastopol-vosstanavlivayut-posle-atak-vsu--kogda-zasteklyat-okna-v-domakh-1154545704.html
Севастополь восстанавливают после атак ВСУ – когда застеклят окна в домах
Пострадавшие от атак ВСУ в Севастополе дома застеклят до 28 марта. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Максим Ковалев во... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T15:51
2026-03-23T15:51
крым
новости крыма
новости севастополя
севастополь
атаки всу на крым
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153746847_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_6879c36e83374253cd6a1d4f79c6e7c2.jpg
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153746847_126:0:882:567_1920x0_80_0_0_364f8314c6dfd4422e26dadd6f077841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, новости севастополя, севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев
15:51 23.03.2026
 
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь 6 марта 2026 года
Последствия атаки ВСУ на Севастополь 6 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Пострадавшие от атак ВСУ в Севастополе дома застеклят до 28 марта. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Максим Ковалев во время аппаратного совещания в правительстве города-региона.
В соцсетях ранее появилась информация о том, что у некоторых севастопольцев до сих пор не заменены стекла, выбитые в результате падения обломков БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев потребовал у заместителя отчитаться о ходе работ.
"У нас все в работе. Думаю, мы в график уложимся. Балконы застеклены все, подъезды все, квартиры не все – я докладывал. Работа активно ведется, есть график. Мы планируем завершить 28 марта", - доложил он Развожаеву.
По данным губернатора, на прошлой неделе был зафиксирован технический сбой в выплатах. Поступило более 130 обращений о том, что люди после "прилетов" вынуждены были сами ремонтировать окна, не дожидаясь финансовой помощи. Эти деньги обещают выплатить в ближайшее время.
"Сегодня 117 гражданам будет произведена выплата на сумму 9,7 млн", – проинформировали в ходе совещания.
Власти города призвали пострадавших, имущество которых повреждено в ходе последних атак ВСУ, оперативно подать реквизиты в Департамент труда и соцзащиты.
"Людей всех прозвоните. Я ставил задачу, чтобы каждый, кто ждет выплаты, был на контроле муниципалов, - подчеркнул Развожаев. – Давайте оперативно эту работу завершим, чтобы сегодня начали платить и эти вопросы на этой неделе закрыли. И, соответственно, 28 марта завершаем работу по установке (окон – ред.), эту ответственность мы взяли на себя".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаНовости СевастополяСевастопольАтаки ВСУ на КрымМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
