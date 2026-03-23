Севастополь восстанавливают после атак ВСУ – когда застеклят окна в домах
2026-03-23T15:51
Пострадавшие от атак ВСУ в Севастополе дома застеклят до 28 марта – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Пострадавшие от атак ВСУ в Севастополе дома застеклят до 28 марта. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Максим Ковалев во время аппаратного совещания в правительстве города-региона.
В соцсетях ранее появилась информация о том, что у некоторых севастопольцев до сих пор не заменены стекла, выбитые в результате падения обломков БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев потребовал у заместителя отчитаться о ходе работ.
"У нас все в работе. Думаю, мы в график уложимся. Балконы застеклены все, подъезды все, квартиры не все – я докладывал. Работа активно ведется, есть график. Мы планируем завершить 28 марта", - доложил он Развожаеву.
По данным губернатора, на прошлой неделе был зафиксирован технический сбой в выплатах. Поступило более 130 обращений о том, что люди после "прилетов" вынуждены были сами ремонтировать окна, не дожидаясь финансовой помощи. Эти деньги обещают выплатить в ближайшее время.
"Сегодня 117 гражданам будет произведена выплата на сумму 9,7 млн", – проинформировали в ходе совещания.
Власти города призвали пострадавших, имущество которых повреждено в ходе последних атак ВСУ, оперативно подать реквизиты в Департамент труда и соцзащиты.
"Людей всех прозвоните. Я ставил задачу, чтобы каждый, кто ждет выплаты, был на контроле муниципалов, - подчеркнул Развожаев. – Давайте оперативно эту работу завершим, чтобы сегодня начали платить и эти вопросы на этой неделе закрыли. И, соответственно, 28 марта завершаем работу по установке (окон – ред.), эту ответственность мы взяли на себя".
