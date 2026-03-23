"Россети" построят на юге России накопители энергии и создадут энергокольцо - РИА Новости Крым, 23.03.2026
"Россети" построят на юге России накопители энергии и создадут энергокольцо
"Россети" построят на юге России накопители энергии и создадут энергокольцо
"Россети" построят на юге России накопители энергии и создадут энергокольцо

11:15 23.03.2026 (обновлено: 11:25 23.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. "Россети" изучают возможность возведения энергокольца на 500 кВт в южных регионах РФ, стоимость проекта оценивается в 120 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на гендиректора компании Андрея Рюмина сообщает РИА Новости.

"Для ликвидации проблемы дефицита мощности в энергосистеме Юга "Россети" также прорабатывают строительство энергокольца 500 кВ в Сочинском районе Краснодарского края. Проект будет завершен в 2030 году. Текущая оценка стоимости составляет более 120 миллиардов рублей", - сказал глава "Россетей".

Также для устранения дефицита электроэнергии в южных регионах страны запланировано строительство систем накопителей энергии мощностью 100 МВт в энергосистеме Крыма и мощностью 250 МВт на Кубани, срок реализации - до 1 июля.

"Да, работа идет. На юге мы работаем вместе с компанией "Росатом". Они у нас основные поставщики оборудования. Пока все в графике", - рассказал Рюмин.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
 
14:05В аварии с самолетом и пожарной машиной в Нью-Йорке пострадал 41 человек
13:42Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин
13:38Новые санкции для Telegram: мессенджер оштрафован еще на 10,5 млн рублей
13:27Армия России разбивает украинские станции РЭБ и ломает оборону противника
13:15Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и Севастополя
13:07В Крым съехались волонтеры и активисты из 11 регионов страны
13:00Удар по иранской АЭС "Бушер" - в Кремле сделали заявление
12:49На Керченской переправе могут пустить паром для перевозки электрокаров
12:43ВС России ударили по портовой и транспортной инфраструктуре Украины
12:34В Ростовской области горит склад ГСМ на площади 1000 квадратных метров
12:27Блэкаут на Украине – обесточены пять областей
12:19В Херсонской области ВСУ обстреляли жилые дома – два человека ранены
12:15Посягнул на святое: крымчанина наказали за неуважение ко Дню Победы
12:07Зачем Зеленский говорит о готовности заключить сделку с РФ
11:54Когда откроют движение по объездной Алушты
11:47Крым входит в число регионов с ростом численности населения – Онищенко
11:22Иран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае ударов
11:15"Россети" построят на юге России накопители энергии и создадут энергокольцо
11:04Мир может оказаться на грани энергокризиса из-за конфликта в Иране
10:46В Крыму арестовали жителя Алупки за призывы к терроризму
Лента новостейМолния