РФ и Иран обеспокоены распространением конфликта на Каспийское море - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Москва и Тегеран выражают обоюдную обеспокоенность опасным распространением ближневосточного конфликта на акваторию Каспийского моря. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T15:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Москва и Тегеран выражают обоюдную обеспокоенность опасным распространением ближневосточного конфликта на акваторию Каспийского моря. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам телефонного разговора главы российского дипведомства Сергея Лаврова с иранским коллегой Аббасом Аракчи.Как сообщили в МИД, разговор состоялся в понедельник по инициативе иранской стороны. Министры обсудили ситуацию в зоне Персидского залива, "обвально деградировавшую в результате агрессии США и Израиля".Также Сергей Лавров указал на категорическую неприемлемость американо-израильских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС "Бушер", которые создают недопустимые риски безопасности российского персонала и чреваты катастрофическими экологическими последствиями для всех без исключения стран региона.Аббас Аракчи поблагодарил российское руководство за оказываемую Ирану весомую дипломатическую и иную поддержку, включая поставки гуманитарной помощи.17 марта в Иране была атакована атомная электростанция "Бушер". Прилет зафиксирован в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по ядерным объектам чреваты непоправимыми последствиями. Он также отметил, что Москва передает сигналы об угрозах в связи с ситуацией вокруг иранской АЭС "Бушер" американской стороне.США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

