Рейд в Севастополе перекрыли вслед за Крымским мостом
2026-03-23T16:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для горожан запустили автобусы с площадей Нахимова и Захарова.Также в это время закрыли для проезда Крымский мост. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в Севастополе закрывают в целях безопасности.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
