https://crimea.ria.ru/20260323/putin-zapretil-vydvoryat-iz-strany-inostrantsev-posle-sluzhby-v-vs-rf-1154551133.html

Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выдворения из страны иностранцев, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в... РИА Новости Крым, 23.03.2026

новости

новости сво

вооруженные силы россии

служба по контракту

владимир путин (политик)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152692175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a66675b78be0df661b57bbb84c6101d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выдворения из страны иностранцев, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в выполнении задач Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В соответствии с новой нормой, административное выдворение за пределы РФ не применяется к иностранцам и лицам без гражданства в рядах ВС РФ .В случаях, когда административное наказания предусматривает выдворение, вместо этого будет назначаться штраф либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. При нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях зрителям-иностранцам из указанной категории может быть назначен запрет на посещение соревнований на срок от года до семи лет.Ранее Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных российских воинских формирований.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

