Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФ - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФ
Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФ - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выдворения из страны иностранцев, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в... РИА Новости Крым, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выдворения из страны иностранцев, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в выполнении задач Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В соответствии с новой нормой, административное выдворение за пределы РФ не применяется к иностранцам и лицам без гражданства в рядах ВС РФ .В случаях, когда административное наказания предусматривает выдворение, вместо этого будет назначаться штраф либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. При нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях зрителям-иностранцам из указанной категории может быть назначен запрет на посещение соревнований на срок от года до семи лет.Ранее Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных российских воинских формирований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал ряд новых "военных" законовПутин запретил выдавать другим странам воевавших за Россию иностранцевВыехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов
новости, новости сво, вооруженные силы россии, служба по контракту, владимир путин (политик)
Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФ

Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в российской армии

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выдворения из страны иностранцев, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в выполнении задач Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с новой нормой, административное выдворение за пределы РФ не применяется к иностранцам и лицам без гражданства в рядах ВС РФ .
В случаях, когда административное наказания предусматривает выдворение, вместо этого будет назначаться штраф либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. При нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях зрителям-иностранцам из указанной категории может быть назначен запрет на посещение соревнований на срок от года до семи лет.
Ранее Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных российских воинских формирований.
