https://crimea.ria.ru/20260323/posyagnul-na-svyatoe-krymchanina-nakazali-za-neuvazhenie-ko-dnyu-pobedy-1154537497.html
Посягнул на святое: крымчанина наказали за неуважение ко Дню Победы
Житель Крыма получил 5,5 лет колонии за неуважение к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
2026-03-23T12:15
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d9dbf6a270941a0921b3cfc3309e17a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_688b7874bdc0aafb46da6eae451ad6bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Житель Крыма получил 5,5 лет колонии за неуважение к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
"Установлено, что в 2022 году мужчина на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал изображение, выражающее неуважение к празднованию Дня Победы. Кроме того, мужчина публиковал комментарии, оскорбляющие вероисповедание граждан", - говорится в сообщении.
В Следкоме России по Крыму и Севастополю уточнили, что в сентябре 2023 года под публикацией религиозного характера фигурант опубликовал комментарии, порочащие традиции вероисповедания, культурные ценности и историческую память русского народа. Сегодня дело было рассмотрено в суде.
"Приговором суда обвиняемый признан виновным и с учетом ранее не отбытого наказания за прежнюю судимость приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 3 года", - отметили в СК.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Ранее в Крыму силовики задержали
мужчину, разместившего в одном из мессенджеров публичные призывы к терроризму. Суд заключил его под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
