Посягнул на святое: крымчанина наказали за неуважение ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Житель Крыма получил 5,5 лет колонии за неуважение к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 23.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Житель Крыма получил 5,5 лет колонии за неуважение к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в прокуратуре республики.В Следкоме России по Крыму и Севастополю уточнили, что в сентябре 2023 года под публикацией религиозного характера фигурант опубликовал комментарии, порочащие традиции вероисповедания, культурные ценности и историческую память русского народа. Сегодня дело было рассмотрено в суде.Приговор суда в законную силу пока не вступил.Ранее в Крыму силовики задержали мужчину, разместившего в одном из мессенджеров публичные призывы к терроризму. Суд заключил его под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину вынесли приговор за призывы к экстремизму Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУГотовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок

