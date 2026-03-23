Посягнул на святое: крымчанина наказали за неуважение ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Посягнул на святое: крымчанина наказали за неуважение ко Дню Победы
Житель Крыма получил 5,5 лет колонии за неуважение к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Житель Крыма получил 5,5 лет колонии за неуважение к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в прокуратуре республики.В Следкоме России по Крыму и Севастополю уточнили, что в сентябре 2023 года под публикацией религиозного характера фигурант опубликовал комментарии, порочащие традиции вероисповедания, культурные ценности и историческую память русского народа. Сегодня дело было рассмотрено в суде.Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Посягнул на святое: крымчанина наказали за неуважение ко Дню Победы

12:15 23.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Житель Крыма получил 5,5 лет колонии за неуважение к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
"Установлено, что в 2022 году мужчина на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал изображение, выражающее неуважение к празднованию Дня Победы. Кроме того, мужчина публиковал комментарии, оскорбляющие вероисповедание граждан", - говорится в сообщении.
В Следкоме России по Крыму и Севастополю уточнили, что в сентябре 2023 года под публикацией религиозного характера фигурант опубликовал комментарии, порочащие традиции вероисповедания, культурные ценности и историческую память русского народа. Сегодня дело было рассмотрено в суде.
"Приговором суда обвиняемый признан виновным и с учетом ранее не отбытого наказания за прежнюю судимость приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 3 года", - отметили в СК.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Ранее в Крыму силовики задержали мужчину, разместившего в одном из мессенджеров публичные призывы к терроризму. Суд заключил его под стражу.
