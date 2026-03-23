Подросток на Кубани устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Подросток на Кубани устроил ДТП с четырьмя пострадавшими - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Подросток на Кубани устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

На Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает полиция края.

2026-03-23T08:59

2026-03-23T08:59

2026-03-23T08:59

происшествия

дтп

умвд россии по краснодарскому краю

дети

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. На Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает полиция края.Авария произошла ночью на автодороге "Каневская-Челбасская-Березанская", вблизи станицы Каневской. "15-летний водитель за рулем ВАЗ 21140 из-за нарушения скоростного режима не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и трое пассажиров: двое парней (21 год и 14 лет) и 25-летняя девушка", - говорится в сообщении.По данным полиции, автомобиль принадлежит 21-летнему пассажиру, который передал право управления своему 15-летнему другу. Пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, умвд россии по краснодарскому краю, дети, новости