Рейтинг@Mail.ru
Подросток на Кубани устроил ДТП с четырьмя пострадавшими - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/podrostok-na-kubani-ustroil-dtp-s-chetyrmya-postradavshimi-1154532061.html
Подросток на Кубани устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
На Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает полиция края.
2026-03-23T08:59
2026-03-23T08:59
происшествия
дтп
умвд россии по краснодарскому краю
дети
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154531950_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_a2cc9f96d073edaf2edd31609d9559f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. На Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает полиция края.Авария произошла ночью на автодороге "Каневская-Челбасская-Березанская", вблизи станицы Каневской. "15-летний водитель за рулем ВАЗ 21140 из-за нарушения скоростного режима не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и трое пассажиров: двое парней (21 год и 14 лет) и 25-летняя девушка", - говорится в сообщении.По данным полиции, автомобиль принадлежит 21-летнему пассажиру, который передал право управления своему 15-летнему другу. Пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лобовое с маршруткой в Керчи – погиб человекРезко затормозил - мотоциклист погиб в Ростове-на-ДонуГруженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154531950_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_81ff2820670238bdc96c68b2be580f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
На Кубани подросток за рулем "ВАЗа" устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

08:59 23.03.2026
 
© Telegram-канал полиция КубаниПодросток на Кубани устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
Подросток на Кубани устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
© Telegram-канал полиция Кубани
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. На Кубани водитель-подросток совершил ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает полиция края.
Авария произошла ночью на автодороге "Каневская-Челбасская-Березанская", вблизи станицы Каневской.
"15-летний водитель за рулем ВАЗ 21140 из-за нарушения скоростного режима не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и трое пассажиров: двое парней (21 год и 14 лет) и 25-летняя девушка", - говорится в сообщении.
По данным полиции, автомобиль принадлежит 21-летнему пассажиру, который передал право управления своему 15-летнему другу.
Пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лобовое с маршруткой в Керчи – погиб человек
Резко затормозил - мотоциклист погиб в Ростове-на-Дону
Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15"Россети" построят на юге России накопители энергии и создадут энергокольцо
11:04Мир может оказаться на гране энергокризиса из-за конфликта в Иране
10:46В Крыму арестовали жителя Алупки за призывы к терроризму
10:30Столкновение самолета и пожарной машины в Нью-Йорке: погибли два человека
09:54Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУ
09:36Трое волонтеров ранены при атаке украинского БПЛА в Запорожской области
09:26Удары по Украине: разрушена портовая инфраструктура в Одессе
09:18В Крыму в ДТП погибли два человека и 23 ранены
09:12ЧП в аэропорту Нью-Йорка: пассажирский самолет врезался в пожарную машину
08:59Подросток на Кубани устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
08:55Отпуск в одиночку: россияне выбирают Ялту и Севастополь
08:39Ким Чен Ын переизбран на пост главы КНДР
08:25Звездный эксперт отметил в Крыму острую нехватку качественных ресторанов
08:08В Севастополе до позднего вечера будет громко
07:49249 беспилотников ВСУ сбили за ночь над регионами России
07:42Зеленский хочет заключить сделку с Россией – генсек НАТО
07:36Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами – на каком месте Крым
07:19ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненые
07:07Крымский мост - обстановка на утро понедельника
06:58Сколько Крым утратил и сохранил объектов культурного наследия за 12 лет
Лента новостейМолния