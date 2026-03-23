Подешевели курица и огурцы - обзор цен на продукты в Севастополе

2026-03-23T14:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю подорожали яблоки, картофель и морковь, при этом цены на замороженную курицу и свежие огурцы стали ниже. Об этом сообщили в правительстве города-героя.На некоторые позиции зафиксирован рост цен, связанный с рыночными факторами. В частности, подорожание яблок, картофеля и моркови связано с тем, что запасы прошлогодних плодов подходят к концу, сроки их хранения истекают, рассказала начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.Ранее также сообщалось, что на продуктовых ярмарках выходного дня в Симферополе представлена исключительно крымская продукция, которая стоит здесь на 18 – 44% дешевле аналогичного товара на рынке. В числе требований к производителям, торгующим на таких ярмарках: продукция должна быть в полном ассортименте, а цены на все социальные продукты соответствовать тем, что давно устоялись.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму"Борщевой набор" в Севастополе подешевелК концу года появится ГОСТ на русскую кухню

