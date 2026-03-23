Подешевели курица и огурцы - обзор цен на продукты в Севастополе
2026-03-23T14:46
14:46 23.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю подорожали яблоки, картофель и морковь, при этом цены на замороженную курицу и свежие огурцы стали ниже. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
"По итогам недели наблюдается уменьшение цен на охлажденное и мороженое куриное мясо, свежие огурцы вследствие увеличения объема урожая и поступления свежей продукции, а также молоко длительного хранения", – сказано в сообщении.
На некоторые позиции зафиксирован рост цен, связанный с рыночными факторами. В частности, подорожание яблок, картофеля и моркови связано с тем, что запасы прошлогодних плодов подходят к концу, сроки их хранения истекают, рассказала начальник управления потребительского рынка департамента Ксения Казанджиева.
"На цену влияют высокие затраты на хранение, уменьшение остатков хорошего качества и сокращение предложений на рынке до начала нового сезона сбора. Колебание цен на помидоры вызвано изменением объемов урожая в тепличных хозяйствах", – добавила Ксения Казанджиева.
Ранее также сообщалось, что на продуктовых ярмарках выходного дня в Симферополе представлена исключительно крымская продукция, которая стоит здесь на 18 – 44% дешевле аналогичного товара на рынке. В числе требований к производителям, торгующим на таких ярмарках: продукция должна быть в полном ассортименте, а цены на все социальные продукты соответствовать тем, что давно устоялись.
