Отпуск в одиночку: россияне выбирают Ялту и Севастополь

Севастополь и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 23.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Севастополь и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте оказалась Москва, за ней 20% одиночных бронирований марта. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 14% и 6% одиночных бронирований в марте соответственно", – выяснили аналитики платформы.Севастополь оказался на восьмой строчке рейтинга. В городе-герое средний чек за номер в сутки составляет 2533 рубля. Ялта занимает десятую позицию со средней ценой в 3027 рублей. При этом в Севастополе одиночные туристы чаще всего предпочитают останавливаться на две ночи, а в курортной столице Крыма – на пять.Также в топ вошли Краснодар, где в среднем за размещение придется отдать 2587 рублей, Казань – 2994, Калининград – 2943, Нижний Новгород – 2939 и Кисловодск – 2200 рублей за ночь.В десятку самых экономных направлений для отдыха в марте 2026 года вошли Евпатория, Феодосия и Симферополь, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – ценыОтдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоитПосмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым

