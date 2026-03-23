Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды
В Керчи 24 марта возможно снижение давления воды из-за профилактических работ

21:22 23.03.2026 (обновлено: 21:29 23.03.2026)
 
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей в Керчи
Реконструкция разводящих сетей в Керчи - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Водоочистную станцию Керчи будут готовить к весенне-летнему периоду. В связи с работами по чистке, мойке аванкамеры в городе возможно снижение давления воды. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".

"24 марта с 8 до 15 часов в рамках подготовки к весенне-летнему периоду, а также проведения профилактических подготовительных работ, на водоочистной станции Керчь будут проводиться работы по чистке, мойке аванкамеры", – сказано в сообщении.

В связи с данными работами возможно снижение давления воды в домах керчан. По завершении указанных работ будет осуществляться набор воды в резервуары чистой воды города и заполнение системы водоснабжения для дальнейшей стабилизации водоснабжения, уточнили на предприятии.
"Полная стабилизация водоснабжения планируется ориентировочно до 00:00 25 марта", – добавили в сообщении
Накануне глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по развитию РК и Севастополя под руководством президента России Владимира Путина заявил, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены. Об этом сообщил.
