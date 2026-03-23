https://crimea.ria.ru/20260323/ochistnuyu-stantsiyu-kerchi-gotovyat-k-sezonu-na-den-snizyat-davlenie-vody-1154467831.html

Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды

2026-03-23T21:22

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515582_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_5388832276dcbc48543239d4a0eafe2d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Водоочистную станцию Керчи будут готовить к весенне-летнему периоду. В связи с работами по чистке, мойке аванкамеры в городе возможно снижение давления воды. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".В связи с данными работами возможно снижение давления воды в домах керчан. По завершении указанных работ будет осуществляться набор воды в резервуары чистой воды города и заполнение системы водоснабжения для дальнейшей стабилизации водоснабжения, уточнили на предприятии.Накануне глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по развитию РК и Севастополя под руководством президента России Владимира Путина заявил, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

