https://crimea.ria.ru/20260323/novye-sanktsii-dlya-telegram-messendzher-oshtrafovan-esche-na-105-mln-rubley-1154540605.html
Новые санкции для Telegram: мессенджер оштрафован еще на 10,5 млн рублей
Новые санкции для Telegram: мессенджер оштрафован еще на 10,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Новые санкции для Telegram: мессенджер оштрафован еще на 10,5 млн рублей
В Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram еще на 10,5 миллионов рублей за отказ удалять информацию об экстремистской деятельности и пропаганду нетрадиционных... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T13:38
2026-03-23T13:38
2026-03-23T13:38
новости
москва
штрафы
интернет
telegram
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/64/1114216448_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_3721e85da21c93cf60b601684b7899e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram еще на 10,5 миллионов рублей за отказ удалять информацию об экстремистской деятельности и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Об этом сообщает РИА Новости.Уточняется, что Telegram привлекли к административной ответственности за нарушения по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ - обе касаются неудаления владельцем сайта или информационного ресурса попадающих под запрет данных. По второму протоколу компания признана виновной в неудалении информации об алкогольной продукции, нетрадиционных сексуальных отношений и порнографии. Вердикт суда - 3,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.* Признано в России экстремистским и запрещено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/64/1114216448_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d70c676f64c0f72889ae7f3d856fb822.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, москва, штрафы, интернет, telegram
Новые санкции для Telegram: мессенджер оштрафован еще на 10,5 млн рублей
Telegram оштрафован еще на 10,5 млн рублей за экстремистский контент
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram еще на 10,5 миллионов рублей за отказ удалять информацию об экстремистской деятельности и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Telegram привлекли к административной ответственности за нарушения по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ - обе касаются неудаления владельцем сайта или информационного ресурса попадающих под запрет данных.
"Признать Telegram Messenger inc виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья по первому протоколу.
По второму протоколу компания признана виновной в неудалении информации об алкогольной продукции, нетрадиционных сексуальных отношений и порнографии. Вердикт суда - 3,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
* Признано в России экстремистским и запрещено.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.