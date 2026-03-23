Новые санкции для Telegram: мессенджер оштрафован еще на 10,5 млн рублей

В Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram еще на 10,5 миллионов рублей за отказ удалять информацию об экстремистской деятельности и пропаганду нетрадиционных... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T13:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram еще на 10,5 миллионов рублей за отказ удалять информацию об экстремистской деятельности и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Об этом сообщает РИА Новости.Уточняется, что Telegram привлекли к административной ответственности за нарушения по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ - обе касаются неудаления владельцем сайта или информационного ресурса попадающих под запрет данных. По второму протоколу компания признана виновной в неудалении информации об алкогольной продукции, нетрадиционных сексуальных отношений и порнографии. Вердикт суда - 3,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.* Признано в России экстремистским и запрещено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

