Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами – на каком месте Крым - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Севастополь и Республика Крым заняли соответственно 44-е и 58-е места в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях в 2025 году, составленном... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T07:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Севастополь и Республика Крым заняли соответственно 44-е и 58-е места в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях в 2025 году, составленном экспертами РИА Новости на основании данных Росстата.Рейтинг основан на средних заработных платах за 2025 год с учетом выплаты подоходного налога. В нем рассмотрены сферы деятельности, где занято не менее 1% работников региона.Самые большие зарплаты, согласно рейтингу – в Сахалинской области в сфере добычи нейти и газа – 328 тысяч рублей. На втором месте оказалась Москва, где сотрудники сферы финансовых услуг получали в среднем 310 тысяч рублей в месяц. Третье место занимают работники химпрома в Амурской области, в среднем они зарабатывали 286 тысяч рублей ежемесячно.
Крым занял 58-е место в рейтинге российских регионов по отраслевым зарплатам
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Севастополь и Республика Крым заняли соответственно 44-е и 58-е места в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях в 2025 году, составленном экспертами РИА Новости на основании данных Росстата.
Рейтинг основан на средних заработных платах за 2025 год с учетом выплаты подоходного налога. В нем рассмотрены сферы деятельности, где занято не менее 1% работников региона.
Согласно исследованию, отраслью с наивысшей зарплатой в Крыму стала сфера финансовых услуг – средняя зарплата в 2025 году там составила 109 тысяч рублей. В Севастополе такой является IT со средней зарплатой 122 тысячи рублей.
Самые большие зарплаты, согласно рейтингу – в Сахалинской области в сфере добычи нейти и газа – 328 тысяч рублей. На втором месте оказалась Москва, где сотрудники сферы финансовых услуг получали в среднем 310 тысяч рублей в месяц. Третье место занимают работники химпрома в Амурской области, в среднем они зарабатывали 286 тысяч рублей ежемесячно.
