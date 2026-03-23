На Керченской переправе могут пустить паром для перевозки электрокаров

На Керченской переправе могут пустить паром для перевозки в Крым электрокаров и гибридов
12:49 23.03.2026 (обновлено: 13:13 23.03.2026)
Керченская паромная переправа
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Власти Крыма и Минтранс РФ прорабатывают вопрос запуска парома для перевозки на полуостров и обратно электромобилей и гибридных авто, которым запрещен проезд по Крымскому мосту. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе.
"Мы находимся в контакте с Министерством транспорта РФ… Вопрос прорабатывается. Не скажу, что он решен, но и не скажу, что он не решен. Смотрим, будет ли на это возможность или нет", - сказал руководитель ведомства.
Ограничение движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова действуют с 3 ноября 2025 года, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Запрет на въезд электромобилей и машин-гибридов на Крымский мост со стороны Тамани введен указом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
