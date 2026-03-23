Многодетные семьи в России защитят от изъятия участков и авто
Путин подписал закон о защите многодетных от изъятия за долги земельных участков и авто

17:48 23.03.2026 (обновлено: 17:55 23.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В России запретят изымать у многодетных семей за долги земельные участки, выданные им в качестве соцподдержки, и единственные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
В перечень законом включен земельный участок, предоставленный гражданину-должнику в соответствии с земельным законодательством бесплатно в качестве меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, или доля гражданина-должника в праве общей долевой собственности на такой земельный участок, за исключением указанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.
Также в перечень документа добавлено транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, если оно является единственным у многодетной семьи.
Ранее президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года. Документ охватывает вопросы социальной политики – поддержки семей и здравоохранения, а также ЖКХ и бизнеса.
