Многодетные семьи в России защитят от изъятия участков и авто

В России запретят изымать у многодетных семей за долги земельные участки, выданные им в качестве соцподдержки, и единственные автомобили. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T17:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В России запретят изымать у многодетных семей за долги земельные участки, выданные им в качестве соцподдержки, и единственные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.В перечень законом включен земельный участок, предоставленный гражданину-должнику в соответствии с земельным законодательством бесплатно в качестве меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, или доля гражданина-должника в праве общей долевой собственности на такой земельный участок, за исключением указанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.Также в перечень документа добавлено транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, если оно является единственным у многодетной семьи.Ранее президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года. Документ охватывает вопросы социальной политики – поддержки семей и здравоохранения, а также ЖКХ и бизнеса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсиюВ Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процентаОплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия

