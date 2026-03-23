https://crimea.ria.ru/20260323/mnogodetnye-semi-zaschityat-ot-izyatiya-uchastkov-i-avto-1154550023.html
Многодетные семьи в России защитят от изъятия участков и авто
2026-03-23T17:48
новости
владимир путин (политик)
закон и право
россия
многодетная семья
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/11/1117341192_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_b7baf3c4d72c8d0f2dbff2c2da50d3c4.jpg
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/11/1117341192_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_6ac60a4ccc88ae3451d351ac9493a91b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин подписал закон о защите многодетных от изъятия за долги земельных участков и авто
17:48 23.03.2026 (обновлено: 17:55 23.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В России запретят изымать у многодетных семей за долги земельные участки, выданные им в качестве соцподдержки, и единственные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
В перечень законом включен земельный участок, предоставленный гражданину-должнику в соответствии с земельным законодательством бесплатно в качестве меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, или доля гражданина-должника в праве общей долевой собственности на такой земельный участок, за исключением указанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.
Также в перечень документа добавлено транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, если оно является единственным у многодетной семьи.
Ранее президент России утвердил
перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года. Документ охватывает вопросы социальной политики – поддержки семей и здравоохранения, а также ЖКХ и бизнеса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: