Мир может оказаться на гране энергокризиса из-за конфликта в Иране - РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T11:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. На фоне конфликта на Ближнем Востоке мир может столкнуться с самым серьезным энергетическим кризисом за последние десятилетия. Текущая ситуация уже превосходит масштабы нефтяных шоков 1970-х годов, сейчас рынок теряет 11 миллионов баррелей нефти в сутки. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, пишет "Прайм".Бироль охарактеризовал ситуацию как "очень серьезную". Он отметил, что агентство консультируется с правительствами стран Азии и Европы по вопросу возможного дополнительного высвобождения нефти из стратегических резервов.Решение о новых интервенциях будет приниматься исходя из рыночной ситуации и не привязано к конкретному уровню цен. Ключевым фактором стабилизации он назвал обеспечение бесперебойной работы Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.11 марта страны-участницы МЭА договорились направить на рынок рекордные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов для сдерживания роста цен.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на РоссиюГазовый ужас для Европы: цена взлетела еще на 35% после ударов по КатаруПочему Европа боится помогать Трампу в конфликте США с Ираном – мнение

