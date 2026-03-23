Массированный налет беспилотников ВСУ отражают в Ленобласти
Массированный налет беспилотников ВСУ отражают в Ленобласти
Более 50 беспилотников ВСУ уничтожены за ночь над Ленинградской областью, атака продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Более 50 беспилотников ВСУ уничтожены за ночь над Ленинградской областью, атака продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников", - написал он в своем канале в Мах.
По информации Дрозденко, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, возник пожар, сейчас его тушат. Сотрудников эвакуировали. О пострадавших не сообщается.
Кроме того, в районе деревни Изора Гатчинского округа ударной волной повреждено остекление в трех квартирах. Также загорелась сухая трава, поле уже потушили. Пострадавших нет.
По словам Дрозденко, атака продолжается. В области возможно замедление работы мобильного интернета.
