https://crimea.ria.ru/20260323/massirovannyy-nalet-bespilotnikov-vsu-otrazhayut-v-lenoblasti-1154529910.html

Массированный налет беспилотников ВСУ отражают в Ленобласти

Массированный налет беспилотников ВСУ отражают в Ленобласти - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Более 50 беспилотников ВСУ уничтожены за ночь над Ленинградской областью, атака продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T05:57

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912656_0:110:3173:1895_1920x0_80_0_0_21592198dbd7facc229d66f717d62a3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Более 50 беспилотников ВСУ уничтожены за ночь над Ленинградской областью, атака продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По информации Дрозденко, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, возник пожар, сейчас его тушат. Сотрудников эвакуировали. О пострадавших не сообщается.Кроме того, в районе деревни Изора Гатчинского округа ударной волной повреждено остекление в трех квартирах. Также загорелась сухая трава, поле уже потушили. Пострадавших нет.По словам Дрозденко, атака продолжается. В области возможно замедление работы мобильного интернета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

