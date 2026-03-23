Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
2026-03-23T18:10
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди находятся 90 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере Max.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 60 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 18 часов.

Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
5 января, 14:02Ситуация на дорогах Крыма
Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
19:28В Крыму завершили реорганизацию налоговой
19:09Зеленский просит газ у Мозамбика
18:57В Кузбассе ребенок выпил жидкость для заправки электронных сигарет и умер
18:40Тепловоз столкнулся с легковушкой в Воронежской области
18:28В Крыму повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
18:22В России запретили штрафовать больше одного раза в сутки за езду без ОСАГО
18:16Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФ
18:10Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
17:48Многодетные семьи в России защитят от изъятия участков и авто
17:40В Севастополе возобновили работу катеров после 45-минутной остановки
17:35Крымский мост открыли для проезда транспорта
17:23Житель Санкт-Петербурга получил 10 лет колонии за убийство в Севастополе
17:08ВТБ: пенсионеры продолжают выбирать краткосрочные вклады
17:01В Севастополе с 30 марта вступают в силу новые правила продажи алкоголя
16:50Рейд в Севастополе перекрыли вслед за Крымским мостом
16:46Крымский мост закрыт
16:41В Севастополе частная клиника пыталась подкупить депздрав – вердикт суда
16:27За смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года
16:04В Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году
15:51Севастополь восстанавливают после атак ВСУ – когда застеклят окна в домах
Лента новостейМолния