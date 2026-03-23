Крымский мост открыли для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыли для проезда транспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 23.03.2026
Крымский мост открыли для проезда транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
19:28В Крыму завершили реорганизацию налоговой
19:09Зеленский просит газ у Мозамбика
18:57В Кузбассе ребенок выпил жидкость для заправки электронных сигарет и умер
18:40Тепловоз столкнулся с легковушкой в Воронежской области
18:28В Крыму повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
18:22В России запретили штрафовать больше одного раза в сутки за езду без ОСАГО
18:16Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФ
18:10Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
17:48Многодетные семьи в России защитят от изъятия участков и авто
17:40В Севастополе возобновили работу катеров после 45-минутной остановки
17:35Крымский мост открыли для проезда транспорта
17:23Житель Санкт-Петербурга получил 10 лет колонии за убийство в Севастополе
17:08ВТБ: пенсионеры продолжают выбирать краткосрочные вклады
17:01В Севастополе с 30 марта вступают в силу новые правила продажи алкоголя
16:50Рейд в Севастополе перекрыли вслед за Крымским мостом
16:46Крымский мост закрыт
16:41В Севастополе частная клиника пыталась подкупить депздрав – вердикт суда
16:27За смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года
16:04В Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году
15:51Севастополь восстанавливают после атак ВСУ – когда застеклят окна в домах
Лента новостейМолния