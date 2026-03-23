Крым входит в число регионов с ростом численности населения – Онищенко
Население Крымского полуострова значительно выросло с 2014-2015 годов за счет миграционных процессов. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T11:47
крым, геннадий онищенко, рождаемость, население, население крыма, россия, статистика
Рост населения в Крыму увеличивается за счет миграции – Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Население Крымского полуострова значительно выросло с 2014-2015 годов за счет миграционных процессов. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Динамика роста населения в Крыму связана с ростом миграции. Многие приезжают в Крым, остаются жить, там есть чем заняться", - отметил академик РАН.
Однако лидируют по наибольшему приросту населения за счет рождаемости только два региона РФ: Чеченская республика и Республика Тыва. В остальных субъектах России рождаемость остается со знаком "минус", сказал заместитель президента Российской академии образования.
По информации Онищенко, в целом численность населения по стране заметно снижается. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, в России насчитывалось 24,5 млн семей, из которых 15,5 млн – семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Уже на 1 января 2024 года детей до 18 лет было 30 млн человек. Школьников – 18 млн и 12 млн – детей дошкольного возраста.
"В 2015 году в стране родилось 1 млн 940 тысяч детей. Уже 2023 году – 1 млн 230 тысяч. Рождаемость упала почти на 700 тысяч человек. Суммарный коэффициент рождаемости упал с 1,76 до 1,41 ребенка на одну женщину. И будет продолжать снижаться", - считает Геннадий Онищенко.
Он подчеркнул, что накопленное снижение за период с 2016 года по 2036 год составит 12 млн человек.
Академик РАН добавил, что снижается также численность женщин репродуктивного возраста, который составляет 15-49 лет. С 2015 года по 2023 год количество женщин, способных родить, снизилось с 36 млн до 34,2 млн. А к 2036 году, по прогнозам, таких женщин по стране будет 31,1 млн.
С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком
в возрасте до 1,5 лет – без каких-либо ограничений.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей
Также в феврале 2026 года Госдума приняла
в третьем чтении закон, согласно которому вузы должны выдавать отдельные комнаты в общежитии семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе.
