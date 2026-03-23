Крым входит в число регионов с ростом численности населения – Онищенко

СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Население Крымского полуострова значительно выросло с 2014-2015 годов за счет миграционных процессов. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Однако лидируют по наибольшему приросту населения за счет рождаемости только два региона РФ: Чеченская республика и Республика Тыва. В остальных субъектах России рождаемость остается со знаком "минус", сказал заместитель президента Российской академии образования.По информации Онищенко, в целом численность населения по стране заметно снижается. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, в России насчитывалось 24,5 млн семей, из которых 15,5 млн – семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Уже на 1 января 2024 года детей до 18 лет было 30 млн человек. Школьников – 18 млн и 12 млн – детей дошкольного возраста.Он подчеркнул, что накопленное снижение за период с 2016 года по 2036 год составит 12 млн человек.Академик РАН добавил, что снижается также численность женщин репродуктивного возраста, который составляет 15-49 лет. С 2015 года по 2023 год количество женщин, способных родить, снизилось с 36 млн до 34,2 млн. А к 2036 году, по прогнозам, таких женщин по стране будет 31,1 млн.С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет – без каких-либо ограничений.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.Также в феврале 2026 года Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому вузы должны выдавать отдельные комнаты в общежитии семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе.

