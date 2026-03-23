Рейтинг@Mail.ru
Крым входит в число регионов с ростом численности населения – Онищенко - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/krym-vkhodit-v-chislo-regionov-s-rostom-chislennosti-naseleniya--onischenko-1154535927.html
Крым входит в число регионов с ростом численности населения – Онищенко
Население Крымского полуострова значительно выросло с 2014-2015 годов за счет миграционных процессов. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости Крым, 23.03.2026
крым
геннадий онищенко
рождаемость
население
население крыма
россия
статистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141478155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ca160f9dca705ddd0f1e2b9c01f0129.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141478155_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20226beec20f7c9e578703726f1b2ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
11:47 23.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Население Крымского полуострова значительно выросло с 2014-2015 годов за счет миграционных процессов. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Динамика роста населения в Крыму связана с ростом миграции. Многие приезжают в Крым, остаются жить, там есть чем заняться", - отметил академик РАН.
Однако лидируют по наибольшему приросту населения за счет рождаемости только два региона РФ: Чеченская республика и Республика Тыва. В остальных субъектах России рождаемость остается со знаком "минус", сказал заместитель президента Российской академии образования.
По информации Онищенко, в целом численность населения по стране заметно снижается. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, в России насчитывалось 24,5 млн семей, из которых 15,5 млн – семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Уже на 1 января 2024 года детей до 18 лет было 30 млн человек. Школьников – 18 млн и 12 млн – детей дошкольного возраста.
"В 2015 году в стране родилось 1 млн 940 тысяч детей. Уже 2023 году – 1 млн 230 тысяч. Рождаемость упала почти на 700 тысяч человек. Суммарный коэффициент рождаемости упал с 1,76 до 1,41 ребенка на одну женщину. И будет продолжать снижаться", - считает Геннадий Онищенко.
Он подчеркнул, что накопленное снижение за период с 2016 года по 2036 год составит 12 млн человек.
Академик РАН добавил, что снижается также численность женщин репродуктивного возраста, который составляет 15-49 лет. С 2015 года по 2023 год количество женщин, способных родить, снизилось с 36 млн до 34,2 млн. А к 2036 году, по прогнозам, таких женщин по стране будет 31,1 млн.
С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет – без каких-либо ограничений.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.
Также в феврале 2026 года Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому вузы должны выдавать отдельные комнаты в общежитии семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымГеннадий ОнищенкоРождаемостьНаселениеНаселение КрымаРоссияСтатистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
