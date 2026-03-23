https://crimea.ria.ru/20260323/kogda-otkroyut-dvizhenie-po-obezdnoy-alushty--1154536526.html
Когда откроют движение по объездной Алушты
Движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T11:54
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154302150_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_b5c646838d1d53fc4359762f9adfacd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе. Как отметил глава ведомства, подрядчик выполняет работы на объекте с опережением графика. "Дорога будет очень красивая, с замечательным видом. Будет мост, каких я еще не видел: высота подпорок будет больше 30 метров", - добавил Козловский. Ранее пресс-служба подрядчика АО "ВАД" сообщила, что готовность обхода Алушты составляет более 80%. К работам на объекте подрядчик приступил три года назад. Протяженность новой магистрали - порядка восьми километров.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154302150_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_59746ac627ce61d25f335606363eb03a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Рабочее движение по объездной Алушты планируется запустить к сентябрю 2026 года