Когда откроют движение по объездной Алушты - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Когда откроют движение по объездной Алушты
Движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 23.03.2026
Когда откроют движение по объездной Алушты

Рабочее движение по объездной Алушты планируется запустить к сентябрю 2026 года

11:54 23.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе.
"К сентябрю (2026 года -ред.) мы планируем, что у нас полноценно заработают полностью все участки. Планируем, что к этому времени запустят уже как минимум рабочее движение, чтобы наши жители и отдыхающие поехали по этой дороге", - сказал министр.
Как отметил глава ведомства, подрядчик выполняет работы на объекте с опережением графика.
"Дорога будет очень красивая, с замечательным видом. Будет мост, каких я еще не видел: высота подпорок будет больше 30 метров", - добавил Козловский.
Ранее пресс-служба подрядчика АО "ВАД" сообщила, что готовность обхода Алушты составляет более 80%. К работам на объекте подрядчик приступил три года назад. Протяженность новой магистрали - порядка восьми километров.
