https://crimea.ria.ru/20260323/kogda-otkroyut-dvizhenie-po-obezdnoy-alushty--1154536526.html

Когда откроют движение по объездной Алушты

Движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский на пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 23.03.2026

алушта

ремонт и строительство дорог

дороги крыма

минтранс крыма

арсений козловский

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154302150_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_b5c646838d1d53fc4359762f9adfacd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе. Как отметил глава ведомства, подрядчик выполняет работы на объекте с опережением графика. "Дорога будет очень красивая, с замечательным видом. Будет мост, каких я еще не видел: высота подпорок будет больше 30 метров", - добавил Козловский. Ранее пресс-служба подрядчика АО "ВАД" сообщила, что готовность обхода Алушты составляет более 80%. К работам на объекте подрядчик приступил три года назад. Протяженность новой магистрали - порядка восьми километров.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

