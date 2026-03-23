https://crimea.ria.ru/20260323/kim-chen-yn-pereizbran-na-post-glavy-kndr-1154531773.html

Ким Чен Ын переизбран на пост главы КНДР

2026-03-23T08:39

кндр (северная корея)

ким чен ын

новости

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0a/1146343904_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_1a1ab70cb0f9c765e9afb4e5905a57da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.Также депутаты переизбрали председателем кабинета министров страны Пак Тхэ Сона и одобрили назначение членов кабинета министров.На недавно созданную должность первого вице-премьера был назначен бывший премьер кабинета министров Ким Док Хун.Кроме того, на заседании был сформирован президиум Верховного народного собрания, назначен генеральный прокурор и избран председатель Верховного суда.Ким Чен Ын руководит КНДР с декабря 2011 года. Он возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира. Ким Чен Ын является высшим руководителем Трудовой партии Кореи, государства и вооруженных сил КНДР.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

