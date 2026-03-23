Ким Чен Ын переизбран на пост главы КНДР
Ким Чен Ын переизбран председателем государственных дел КНДР
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Верховное Народное Собрание КНДР на I сессии, которая является первой деятельностью ВНС пятнадцатого созыва в выполнении государственной политики, переизбрало товарища Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел КНДР", - говорится в сообщении.
Также депутаты переизбрали председателем кабинета министров страны Пак Тхэ Сона и одобрили назначение членов кабинета министров.
На недавно созданную должность первого вице-премьера был назначен бывший премьер кабинета министров Ким Док Хун.
Кроме того, на заседании был сформирован президиум Верховного народного собрания, назначен генеральный прокурор и избран председатель Верховного суда.
Ким Чен Ын руководит КНДР с декабря 2011 года. Он возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира. Ким Чен Ын является высшим руководителем Трудовой партии Кореи, государства и вооруженных сил КНДР.
