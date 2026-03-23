Какой сегодня праздник: 23 марта
Какой сегодня праздник: 23 марта

00:00 23.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. 23 марта мир поздравляет метеорологов, в Чеченской республике – День Конституции, в Боливии – День моря. А еще дата считается днем рождения выражения "О.К.".

Что празднуют в мире

На планете – Всемирный метеорологический день. Праздник отмечается с 1961 года и проходит под девизом: "Погода, климат и вода в информационную эру". Специалисты информируют население о возможных последствиях изменения климата. В России дата называется Днем работников гидрометеорологической службы РФ.
Чеченская республика 23 марта отмечает День Конституции. По инициативе ее первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова состоялся референдум, на котором абсолютное большинство жителей проголосовало за этот исторический документ.
Боливия отмечает День моря. Праздник проводится в память о потере страной обширной территории площадью порядка 120-ти тысяч километров, протянувшейся вдоль Тихого Океана. Потеря стала результатом Второй Тихоокеанской войны 1879-83 годов между союзами Боливии и Перу – с одной стороны и Чили и Великобритании – с другой.

Знаменательные события

23 марта 1839 года в бостонской газете "Morning Post" впервые появилось выражение "O.K." – сегодня весьма популярное как "о’кей". Есть предположение, что выражение O.K. появилось для обозначения аббревиатуры выражения "oll korrect", которое появилось в качестве шутки (это неправильное написание английского "all correct", что означает "все правильно").
В 1876 году русский инженер Павел Яблочков получил патент на изобретенную им "электрическую свечу" – первый электрический источник света.
В 1891 году в футбольном матче между сборными Севера и Юга Англии впервые использована сетка на футбольных воротах.
В 1900 году археологическая экспедиция во главе с Артуром Эвансом обнаружила на Крите остатки легендарного Лабиринта – дворца Минотавра.
В 1956 году основана первая в мире исламская республика – Пакистан.
В 2001 году в южной части Тихого океана, вблизи островов Фиджи была затоплена российская орбитальная станция "Мир".
Кто родился

В 1900 году родился немецко-американский философ и психоаналитик Эрих Фромм – ярчайший представитель неофрейдизма и в тоже время один из самых беспристрастных критиков Фрейда. Его труды посвящены этическим и социально-психологическим вопросам природы человека. Самые выдающиеся из них: "Бегство от свободы", "Искусство любить", "Иметь или быть".
23 марта 1908 года на свет появился советский летчик, генерал-майор авиации Анатолий Ляпидевский. В 1934 он участвовал в спасении экипажа парохода "Челюскин" в Чукотском море, за что первым в истории получил звание Героя Советского Союза. Также Ляпидевский был директором авиационного завода № 156 в Москве и заместителем министра авиационной промышленности СССР.
В этот же день в 1926 году на свет появился советский актер театра и кино, российский бизнесмен, народный артист Грузии Арчил Гомиашвили. Отечественным кинозрителям он запомнился в роли Остапа Бендера в экранизации "12 стульев".
В 1931 году родился советский и швейцарский шахматист, четырехкратный чемпион СССР, претендент на звание чемпиона мира с начала 1960-х годов Виктор Корчной. Из-за конфликта с советским спортивным руководством летом 1976 года отказался возвращаться на родину. Став невозвращенцем, жил в Швейцарии, выступал за команду этой страны, так и не добившись серьезных результатов в турнирах.
А еще 23 марта родились испанский футболист и тренер Фернандо Йерро, американские актеры Кери Расселл и Мишель Монаган, российский фигурист Максим Маринин.
 
