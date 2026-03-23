Израиль начал серию ударов по инфраструктуре в Тегеране

Израиль начал масштабную серию ударов по инфраструктуре в Тегеране. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T06:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Израиль начал масштабную серию ударов по инфраструктуре в Тегеране. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат электростанции Исламской Республики. Первым будет уничтожен самый крупный объект, пообещал глава Белого Дома.В ответ Тегеран пригрозил ударами по американским энергообъектам на Ближнем Востоке.Как заявлял глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, передвижение через Ормузский пролив закрыто только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников, тогда как остальные могут проходить свободно.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

