Рейтинг@Mail.ru
Израиль начал серию ударов по инфраструктуре в Тегеране - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/izrail-nachal-seriyu-udarov-po-infrastrukture-v-tegerane-1154530097.html
Израиль начал серию ударов по инфраструктуре в Тегеране
Израиль начал масштабную серию ударов по инфраструктуре в Тегеране. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T06:39
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
в мире
израиль
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111336/35/1113363543_0:32:966:575_1920x0_80_0_0_662ec3b7a779bb3a90b39e9d34bcb339.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111336/35/1113363543_80:0:887:605_1920x0_80_0_0_f894347b9d943961e9bdcaf683357538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
06:39 23.03.2026
 
© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Израиль начал масштабную серию ударов по инфраструктуре в Тегеране. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ЦАХАЛ начал широкомасштабную серию ударов, нацеленных на инфраструктуру в Тегеране", — цитирует сообщение РИА Новости.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат электростанции Исламской Республики. Первым будет уничтожен самый крупный объект, пообещал глава Белого Дома.
В ответ Тегеран пригрозил ударами по американским энергообъектам на Ближнем Востоке.
Как заявлял глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, передвижение через Ормузский пролив закрыто только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников, тогда как остальные могут проходить свободно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
