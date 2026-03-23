https://crimea.ria.ru/20260323/inflyatsiya-v-rossii-zakrepilas-nizhe-6--putin-1154540491.html
Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин
Безработица в России снизилась, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T13:42
инфляция
владимир путин (политик)
россия
экономика
безработица
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154540836_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_766497530c8638e67a836e036cc34897.jpg
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154540836_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_1cd8b4cba601f349e5a86d5dde775d4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Безработица в России снизилась, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам.
"Безработица в январе оставалась на низком уровне – 2,2 %. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении – это, безусловно, плюс", – сказал президент.
Он подчеркнул, что важным условием уверенного роста экономики является сбалансированность всей макроэкономической конструкции. Постоянные управление и мониторинг такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования и состояние бюджетной системы, где главное - обеспечить долгосрочную устойчивость. Также , по мнению российского лидера, необходимо улучшать структуру занятости, добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли, где формируется высокая добавленная стоимость.
"Конечно, для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски, а такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках в системе международных экономических отношений. Имею ввиду общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов", – добавил президент.
Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться примерно до 5%,
заявлял ранее Путин. По его словам, рост цен в стране удалось заметно замедлить уже в 2025 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
