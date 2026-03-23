Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин
Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин
Безработица в России снизилась, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T13:42
2026-03-23T13:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Безработица в России снизилась, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам.Он подчеркнул, что важным условием уверенного роста экономики является сбалансированность всей макроэкономической конструкции. Постоянные управление и мониторинг такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования и состояние бюджетной системы, где главное - обеспечить долгосрочную устойчивость. Также , по мнению российского лидера, необходимо улучшать структуру занятости, добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли, где формируется высокая добавленная стоимость."Конечно, для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски, а такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках в системе международных экономических отношений. Имею ввиду общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов", – добавил президент.Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться примерно до 5%, заявлял ранее Путин. По его словам, рост цен в стране удалось заметно замедлить уже в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять летЦБ России снизил ключевую ставку до 15% с 15,5% годовыхРоссийский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
инфляция, владимир путин (политик), россия, экономика, безработица, новости
Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин

Инфляция в России закрепилась ниже 6% в годовом выражении – Путин

13:42 23.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Безработица в России снизилась, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам.
"Безработица в январе оставалась на низком уровне – 2,2 %. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении – это, безусловно, плюс", – сказал президент.
Он подчеркнул, что важным условием уверенного роста экономики является сбалансированность всей макроэкономической конструкции. Постоянные управление и мониторинг такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования и состояние бюджетной системы, где главное - обеспечить долгосрочную устойчивость. Также , по мнению российского лидера, необходимо улучшать структуру занятости, добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли, где формируется высокая добавленная стоимость.
"Конечно, для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски, а такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках в системе международных экономических отношений. Имею ввиду общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов", – добавил президент.
Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться примерно до 5%, заявлял ранее Путин. По его словам, рост цен в стране удалось заметно замедлить уже в 2025 году.
ИнфляцияВладимир Путин (политик)РоссияЭкономикаБезработицаНовости
 
