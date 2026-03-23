Инфляция в России закрепилась ниже 6% – Путин - РИА Новости Крым, 23.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Безработица в России снизилась, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам.Он подчеркнул, что важным условием уверенного роста экономики является сбалансированность всей макроэкономической конструкции. Постоянные управление и мониторинг такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования и состояние бюджетной системы, где главное - обеспечить долгосрочную устойчивость. Также , по мнению российского лидера, необходимо улучшать структуру занятости, добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли, где формируется высокая добавленная стоимость."Конечно, для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски, а такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках в системе международных экономических отношений. Имею ввиду общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов", – добавил президент.Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться примерно до 5%, заявлял ранее Путин. По его словам, рост цен в стране удалось заметно замедлить уже в 2025 году.

