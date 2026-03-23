https://crimea.ria.ru/20260323/ilya-zakharov-nauchit-krymskikh-povarov-tonkostyam-kulinarnoy-ekonomiki-1154488427.html
Илья Захаров научит крымских поваров тонкостям кулинарной экономики
2026-03-23T15:35
крым
новости крыма
еда
ресторан
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124753660_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5f06bbaaca64f526045b9af71fe9487.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124753660_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ab1e67d40c7593f80be6038c41b171bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Крымских шеф-поваров учат быть экономистами
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Известный звездный шеф-повар, телеведущий Илья Захаров в рамках проекта "Прорест", запущенного год назад на полуострове, обучает крымских шеф-поваров быть современными шеф-поварами.
"Сейчас шеф-повар – это управленец, человек, который должен уметь готовить и одновременно считать. Он должен быть стрессоустойчивым и, конечно же, нести образовательную часть для своей команды", – высказал свое видение в эфире радио "Спутник в Крыму" Илья Захаров.
Задача проекта – обучить крымских шефов уметь просчитывать экономику предприятия, снизить количество расходов без падения качества используемых продуктов.
"Мы обучаем шефов вести инвентаризацию, разбираться в калькуляционных и технологических картах, взаимодействовать с технологом. Обучающая программа должна быть яркой, чтобы шеф мог заразить идеей", – отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что с каждым из шефов-поваров, которые представили свои многокомпонентные блюда, прорабатывали их пригодность к тому, чтобы поставить эту ресторанную позицию, что называется, "на поток", убрать лишние ингредиенты, число которых порой достигает 15 компонентов.
Также рестораторы в Крыму стремятся найти будущих супер шеф-поваров среди молодежи, и именно поэтому привлекают к проекту студентов.
"Мы их будем подтягивать к созданию гастрономических ужинов. Я вообще в целом очень плотно специализируюсь на различных гастрономических ужинах: у меня есть проекты в Москве, которыми я занимаюсь, есть проект в Сочи, и сейчас у нас появился Крым. Для меня это просто новая страница, и я черпаю оттуда силы, потому что я им даю свои знания, а они делятся с мной своей прекрасной молодой энергией", – сказал Захаров.
По его словам, каждый раз, когда проект "Прорест" будет организовывать следующий гастрономический сет, в котором принимают участие пять шеф-поваров, к ним присоединятся 5—10 студентов. Они будут участвовать как в разработке меню, так и непосредственно в приготовлении блюд и их презентации гостям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: