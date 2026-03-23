Илья Захаров научит крымских поваров тонкостям кулинарной экономики

Илья Захаров научит крымских поваров тонкостям кулинарной экономики - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Илья Захаров научит крымских поваров тонкостям кулинарной экономики

Известный звездный шеф-повар, телеведущий Илья Захаров в рамках проекта "Прорест", запущенного год назад на полуострове, обучает крымских шеф-поваров быть... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T15:35

2026-03-23T15:35

2026-03-23T15:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Известный звездный шеф-повар, телеведущий Илья Захаров в рамках проекта "Прорест", запущенного год назад на полуострове, обучает крымских шеф-поваров быть современными шеф-поварами.Задача проекта – обучить крымских шефов уметь просчитывать экономику предприятия, снизить количество расходов без падения качества используемых продуктов."Мы обучаем шефов вести инвентаризацию, разбираться в калькуляционных и технологических картах, взаимодействовать с технологом. Обучающая программа должна быть яркой, чтобы шеф мог заразить идеей", – отметил эксперт.Он также подчеркнул, что с каждым из шефов-поваров, которые представили свои многокомпонентные блюда, прорабатывали их пригодность к тому, чтобы поставить эту ресторанную позицию, что называется, "на поток", убрать лишние ингредиенты, число которых порой достигает 15 компонентов.Также рестораторы в Крыму стремятся найти будущих супер шеф-поваров среди молодежи, и именно поэтому привлекают к проекту студентов.По его словам, каждый раз, когда проект "Прорест" будет организовывать следующий гастрономический сет, в котором принимают участие пять шеф-поваров, к ним присоединятся 5—10 студентов. Они будут участвовать как в разработке меню, так и непосредственно в приготовлении блюд и их презентации гостям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Известный шеф-повар Илья Захаров провел мастер-класс в КрымуВ Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризмаВ Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов

крым

крым, новости крыма, еда, ресторан