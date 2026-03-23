Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУ
2026-03-23T09:54
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
верховный суд крыма
госизмена
задержание диверсантов и шпионов в крыму
сбу (служба безопасности украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Джанкойского района, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных объектах на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, фигурант в соцсетях вступил в переписку с представителем Службы безопасности Украины. Мужчина получил от куратора задание - собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Ранее Верховный суд Крыма приговорил 56-летнего симферопольца к 18 годам колонии за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Мужчина собирал и передавал противнику информацию, которую можно использовать против безопасности РФ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срокШпион Киева задержан за сбор данных о военных объектах в Крыму16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ
Жителя Крыма будут судить за передачу Киеву сведений о российских военных объектах