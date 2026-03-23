Рейтинг@Mail.ru
Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУ - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/fotografiroval-samolety-i-kolonny-krymchanin-otvetit-za-rabotu-na-sbu--1154532975.html
Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУ
Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУ - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУ
Верховный суд Крыма рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Джанкойского района, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам сведений о... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T09:54
2026-03-23T09:54
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
верховный суд крыма
госизмена
задержание диверсантов и шпионов в крыму
сбу (служба безопасности украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c70dac0f1f13f740927d0c8fd28f901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Джанкойского района, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных объектах на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, фигурант в соцсетях вступил в переписку с представителем Службы безопасности Украины. Мужчина получил от куратора задание - собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Ранее Верховный суд Крыма приговорил 56-летнего симферопольца к 18 годам колонии за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Мужчина собирал и передавал противнику информацию, которую можно использовать против безопасности РФ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срокШпион Киева задержан за сбор данных о военных объектах в Крыму16 лет за 4 тысячи рублей – крымчанин получил срок за работу на СБУ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_75e17f778b7441adfba22a547064920f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, прокуратура республики крым, верховный суд крыма, госизмена, задержание диверсантов и шпионов в крыму, сбу (служба безопасности украины)
Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУ

Жителя Крыма будут судить за передачу Киеву сведений о российских военных объектах

09:54 23.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Джанкойского района, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных объектах на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, фигурант в соцсетях вступил в переписку с представителем Службы безопасности Украины. Мужчина получил от куратора задание - собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.
"В течение 2024 года он (обвиняемый – ред.) осуществлял видео и фотосьемку военных воздушных судов и воинского транспорта, собранные сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил 56-летнего симферопольца к 18 годам колонии за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Мужчина собирал и передавал противнику информацию, которую можно использовать против безопасности РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымВерховный суд КрымаГосизменаЗадержание диверсантов и шпионов в КрымуСБУ (Служба безопасности Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
