https://crimea.ria.ru/20260323/chp-v-aeroportu-nyu-yorka-passazhirskiy-samolet-vrezalsya-v-pozharnuyu-mashinu--1154532391.html
ЧП в аэропорту Нью-Йорка: пассажирский самолет врезался в пожарную машину
ЧП в аэропорту Нью-Йорка: пассажирский самолет врезался в пожарную машину - РИА Новости Крым, 23.03.2026
ЧП в аэропорту Нью-Йорка: пассажирский самолет врезался в пожарную машину
Самолет Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной в аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, на данный момент известно о четырех раненых... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T09:12
2026-03-23T09:12
2026-03-23T09:12
сша
нью-йорк
происшествия
самолет
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1154532391.jpg?1774246337
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Самолет Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной в аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, на данный момент известно о четырех раненых пожарных. Об этом сообщает издание New York Post.По данным издания, столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта.На борту находились около 100 пассажиров, медики оценивают их состояние. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
сша
нью-йорк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нью-йорк, происшествия, самолет, новости, в мире
ЧП в аэропорту Нью-Йорка: пассажирский самолет врезался в пожарную машину
Пассажирский самолет врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка