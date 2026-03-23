https://crimea.ria.ru/20260323/chp-v-aeroportu-nyu-yorka-passazhirskiy-samolet-vrezalsya-v-pozharnuyu-mashinu--1154532391.html

ЧП в аэропорту Нью-Йорка: пассажирский самолет врезался в пожарную машину

ЧП в аэропорту Нью-Йорка: пассажирский самолет врезался в пожарную машину - РИА Новости Крым, 23.03.2026

ЧП в аэропорту Нью-Йорка: пассажирский самолет врезался в пожарную машину

Самолет Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной в аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, на данный момент известно о четырех раненых... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T09:12

2026-03-23T09:12

2026-03-23T09:12

сша

нью-йорк

происшествия

самолет

новости

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1154532391.jpg?1774246337

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Самолет Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной в аэропорту "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, на данный момент известно о четырех раненых пожарных. Об этом сообщает издание New York Post.По данным издания, столкновение произошло, когда самолет в плохих погодных условиях двигался в направлении гейта.На борту находились около 100 пассажиров, медики оценивают их состояние. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

нью-йорк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, нью-йорк, происшествия, самолет, новости, в мире